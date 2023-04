Yasmin Santos é vítima de assalto na garagem de sua casa: 'Foi desesperador'

Yasmin Santos é abordada por homens armados ao chegar em sua casa de madrugada e mostra imagem da câmera de segurança

A cantora Yasmin Santos levou um grande susto nesta semana ao ser vítima de um assalto à mão armado na garagem de sua casa. Ela contou que tinha acabado de estacionar o carro quando foi abordada por quatro homens, que levaram o seu celular e também do guarda da rua que estava junto com ela.

Nas redes sociais, ela mostrou o vídeo da câmera de segurança do vizinho que registrou o momento e relatou como tudo aconteceu. "Eu e a Ana saímos de casa por volta das 14h para resolver algumas coisas, de lá mesmo nós fomos para a igreja. E voltando da igreja, chegando em casa, a gente foi guardar o carro. Quando eu saí já tinham quatro caras armados em duas motos, abordaram a mim e o senhor que trabalha na guarita. Levaram a carteira dele, o celular, puxaram o meu cabelo, deram um soco no braço, me empurraram contra o carro, apontaram a arma na minha cabeça. Foi desesperador", disse ela.

Yasmin contou que não conseguiu dormir em casa após o ocorrido. "Algo que eu não quero viver nunca mais na minha vida. Graças a Deus foi só o celular. Inclusive já comprei outro. Fica o trauma. Para dormir foi bem complicado nessa noite, crise de ansiedade. Eu estou bem. Não estamos dormindo em casa, a gente não tem nem coragem de voltar lá. Vamos ver até quando vamos ficar nessa aí", afirmou.

Por fim, ela contou que a polícia foi chamada. "Fizemos o B.O. e agora é aguardar, ficar de boa e tomar cuidado redobrado. Estamos bem na medida do possível", declarou.

Yasmin Santos se declara ao assumir namoro

Há pouco tempo, a cantora Yasmin Santos revelou que está namorando com a tiktokerAna Sprot. Nas redes sociais, ela se declarou para a amada em um post juntas. "O meu melhor sim", disse Yasmin.

Ana também postou fotos com a cantora em sua conta oficial e se declarou. "Vou tentar ser breve... mesmo que seja impossível ser. Porque, falar da gente não é ser breve. Falar da gente, requer tempo e dedicação... É assim que a gente se tem... amor, eu não esperava viver o que a gente vive nem nos meus sonhos, você de verdade me surpreendeu tanto mais tanto... ter você me trás tanta leveza e calmaria. Ter você por perto todos os dias é maravilhoso. Poder ver quem você é com cada pessoa que te rodeia, só enche meu coração de orgulho, e me faz querer ficar cada vez mais perto. Ver a sua dedicação diária com seu trabalho e com tudo que você faz, é lindo! Porque você faz tudo com muito amor."

"Tudo começou na "brincadeira" e fomos levando na maior intensidade da vida... cá estamos nós... Namorando... namorando, porque eu me permiti viver, me entregar, e quebrar o tabu de que o "amor é só de mãe" você chegou no momento que eu precisava de você, quando meu coração precisava de uma casa, de uma resposta de que o amor existia, sim. Eu só precisava ter paciência... Na hora certa Deus ia mostrar quem era a pessoa certa. E, é exatamente como você fala, planos de Deus, porque é Dele. Nesse pouco tempo tivemos diversas provas de que a gente se encontrou com um propósito maior... "E, porque não viver?" Você consegue ser tudo aquilo que eu sempre busquei em um relacionamento com alguém; calmaria, companheira pra tudo, seja pra parar o carro na frente do meu prédio e falar de Deus ou até para ir em uma barraquinha de pastel embaixo de chuva só pra matar minha vontade de comer pastel, você é família, a melhor ouvinte do mundo, a que me faz chorar com tanta coisa linda que você me fala... você nem imagina o quanto eu te admiro, admiro a sua história, sua garra, sua força."

"Quem te vê de longe nem imagina como sua história é linda, nem imagina o tamanho da sua força e o tamanho do seu coração, por nunca pensar só em você, mas sempre colocar as pessoas importantes pra você, como prioridade em qualquer situação... amor, eu quero te aplaudir em todos os momentos e dizer o quanto eu amo ver o teu sucesso, seu sorriso, sua voz, seu dengo. Eu disse SIM, porque eu já não me vejo longe de você, podem achar loucura, podem falar o que quiserem. Ninguém viveu nesses dois meses a intensidade e a verdade que a gente viveu, ninguém sentiu e nem sente o que sentimos, e sabemos que é real. Porque a gente fala isso se olhando nos olhos todos os dias, o quanto a gente se ama e o quanto nos admiramos. Pra finalizar, eu diria SIM, todos os dias pra você, porque minha vida contigo é mais colorida, você faz qualquer momento “ruim” se tornar especial. Você é luz, agora é a minha luz, minha namorada, minha mulher. Eu te amo, sabe?! Do nosso jeitinho @yasminsantosoficial", completou a tiktoker.