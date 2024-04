Saiba qual cantora não pode se ‘aproximar' de Zé Felipe

Virginia Fonseca revela qual é a única cantora que a deixa com ciúme em seu casamento com Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que sente ciúme de uma cantora famosa e tem receio que ela se aproxime do seu marido, o cantor Zé Felipe. Durante o programa Sabadou, no SBT, ela contou que não gostaria de ver seu amado com a cantora Rosalía.

“Zé gosta muito de música latina, e as latinas são maravilhosas, ele gosta muito da Rosalía”, disse ela.

Apesar dos dois nunca terem se encontrado pessoalmente, Virginia contou que nutre um sentimento de ciúme para a possibilidade disso acontecer. “Aí ferrou, meu psicológico vai a mil”, afirmou ela.

Além disso, Virginia contou do que mais tem ciúme. “As ex do Zé não podem ter amizade com ele. Não existe amizade entre ex e atual”, declarou.

Virginia Fonseca mostra a barriga da terceira gravidez

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu os fãs ao mostrar o quanto sua barriga de grávida já cresceu. Ela espera o nascimento seu terceiro filho, que vai se chamar José Leonardo e é fruto do casamento com o cantor Zé Felipe.

Nos stories do Instagram, ela abriu o botão da calça para deixar à mostra sua barriguinha saliente em uma selfie para os fãs. Na legenda, ela apenas disse: "4 meses do Zé".

A influencer já é mãe de suas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano. Atualmente, ela comanda um programa de TV no SBT, chamado Sabadou.