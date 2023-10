Saiba o motivo para Gustavo Mioto não ter ido ao show de Ana Castela nos EUA

Após reatar o namoro, Gustavo Mioto não é visto no show de Ana Castela nos EUA e o motivo vem à tona

Na noite de quinta-feira, 26, a cantora Ana Castela fez o seu primeiro primeiro nos Estados Unidos, mas uma ausência foi sentida pelos fãs. Os admiradores da cantora perceberam que o namorado dela, o cantor Gustavo Mioto, não estava na plateia. Agora, o motivo da ausência dele foi revelado.

De acordo com o colunista Leo Dias, Mioto não foi ao show de Castela por causa de um compromisso em outra cidade nos Estados Unidos. Ele teve que viajar para resolver uma questão profissional e não conseguiu participar do momento marcante na carreira da amada.

Nas redes sociais, o próprio cantor revelou o seu destino e o motivo da viagem. Gustavo Mioto contou que foi para Nashville para uma reunião de trabalho para dar um novo passo na carreira. Ele viajou sozinho.

"Acabei de chegar aqui em Nashville. Nem estou acreditando no que está rolando. Cheguei aqui para a minha primeira reunião internacional. Estou aqui por dois dias, para o primeiro passo para realizar o maior sonho da minha vida. Estou muito feliz, vai ser muito legal”, disse ele.

E completou: "Essa cidade tem um negócio comigo, eu chego aqui e me sinto demasiado bem, é incrível, gosto muito daqui. Vou falando qualquer novidade que eu puder falar. Hoje a Ana toca. Está todo mundo com ela e eu vim sozinho para cá. Viagem sozinho é diferente também, é legal”.

Vale lembrar que Gustavo Mioto e Ana Castela reataram o namoro há poucas semanas. Eles assumiram que estão juntos novamente no início desta semana, quando apareceram trocando beijos e carinhos durante a viagem para a região de Orlando, nos Estados Unidos.

Relembre o relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto

Para quem não acompanhou, Ana Castela e Gustavo Mioto levantaram suspeitas de que estariam vivendo um romance no final do ano passado. Apesar das especulações, eles só foram assumir o namoro no início deste ano. Desde então, eles usavam as redes sociais para trocar declarações apaixonadas e faziam várias aparições juntos.

Mas tudo mudou em setembro deste ano, quando o casal anunciou o término. Os sertanejos precisaram lidar com especulações sobre ciúme e traição. No entanto, Ana e Gustavo sempre fizeram questão de rebater os rumores e reforçar o carinho um pelo outro através de declarações nas redes sociais e em entrevistas. Mioto, inclusive, chegou a revelar o motivo da separação.