Saiba como está a relação entre Taylor Swift e Harry Styles após o ex-casal interagir no Grammy

Uma fonte comentou a um jornal americano sobre a relação de Taylor Swift e Harry Styles depois do ex-casal ter sido visto lado a lado no Grammy

Neste último domingo, 5, a premiação Grammy reuniu diversas estrelas da música em Los Angeles. Entre os presentes e os indicados estavam Taylor Swift e Harry Styles, que levou o cobiçado prêmio de “Álbum do Ano” por seu “Harry’s House”.

Taylor e o ex-integrante da banda “One Direction” namoraram entre 2013 e 2014, e interagiram na noite de ontem. Além de uma breve conversa, a dona do álbum “Midnights” dançou durante a performace de Harry na premiação e o aplaudiu de pé quando o cantor foi premiado pelo “Álbum do Ano”.

Uma fonte revelou ao jornal americano Entertainment Tonight: “Taylor e Harry não tem problemas e estão amigáveis”.

A pessoa ouvida ainda deu mais detalhes sobre a relação do ex-casal: “Taylor acha que Harry é um artista talentoso e não tem nada além de respeito por ele”.

A fonte ainda citou o atual namorado de Taylor, o ator Joe Alwyn, quando comentou que a cantora está feliz em seu novo relacionamento: “O relacionamento deles [Taylor e Harry] foi há muito tempo, e a Taylor seguiu em frente e está muito feliz no seu relacionamento com Joe. Ela amadureceu como pessoa e as coisas estão pacíficas e boas entre eles”.

Merecia mais?

Nesta segunda-feira, 6, após o Grammy, foi divulgada uma entrevista com o rapper Jay-Z, na qual ele dizia que sua esposa Beyoncé e seu álbum Renaissance eram merecedores do prêmio de “Álbum do Ano”.

“Olha o que fez para a cultura. Olhe como a energia do mundo mudou. Eles tocam o álbum dela inteiro nas boates. Eu não sei se já vi isso antes”, exaltou Jay.