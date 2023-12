Roberta Miranda sofre acidente de carro: ‘O susto foi grande’

A cantora Roberta Miranda surge nas redes sociais logo após sofrer acidente de carro e revela o que aconteceu: ‘Bati a cabeça’

A cantora Roberta Miranda revelou que sofreu um acidente de carro na terça-feira, 26. Nas redes sociais, ela revelou que estava parada no trânsito quando outro veículo colidiu com seu carro. Com o impacto, ela bateu a cabeça e o ombro no volante.

A estrela contou que ainda que estava com outros familiares dentro do carro e ela e outros parentes estavam com dores em locais do corpo por causa do impacto.

“Olha aqui, galera! Isso aqui só realmente Deus, porque o cara meteu aqui… Bateu no meu carro. Bati com a cabeça no volante. O cara arrebentou o carro dele entrando no meu carro por trás e o carro estava parado”, disse ela, e completou: “Infelizmente isso aconteceu, mas está tudo bem, só o nervoso mesmo”.

Por fim, ela tranquilizou os fãs. “Obrigada pelas orações e energia positiva. Gratidão mesmo! O susto foi grande”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Roberta Miranda (@robertamiranda)

Recentemente, Roberta Miranda falou de sua sexualidade

A cantora Roberta Miranda não fugiu da pergunta sobre a sua sexualidade em uma entrevista para o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Ela contou que não se define dentro de uma orientação sexual e revelou que já teve um romance com uma travesti no passado.

“Não sei se meu negócio é menino, se é menina ou se é travesti. Eu namorei uma travesti. Ali tinha completo – metade homem, metade mulher. Quem come de tudo não passa vontade”, disse ela. Porém, o romance com travesti não foi para a frente por causa da família da cantora. “Ela era linda, morena, olhos verdes! Meu Deus”, relembrou.

Então, Roberta Miranda relembrou: “Minha mãe nunca me viu com mulheres, e ela também não entendia. Os meninos que eu namorava eram recebidos dessa forma muito rude e eles se afastavam”.