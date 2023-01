Filha de Lisa Marie Presley compartilha foto com a mãe tirada na última vez que se viram

A atriz Riley Keough disse que se sente "agradecida" por ter a foto com a mãe, Lisa Marie Presley

Riley Keough (33) compartilhou uma foto do momento da última vez em que esteve com sua mãe, Lisa Marie Presley, que morreu no começo deste ano.

Nesta terça-feira, 24, a atriz compartilhou uma foto sua sorrindo ao lado de Lisa Marie em um evento realizado no domingo, 8 de janeiro, para comemorar o aniversário de Elvis Presley (1935-1977) no Formosa Café em West Hollywood.

Lisa Marie morreu no dia 12 de janeiro aos 54 anos, depois de ser levada às pressas para um hospital de Los Angeles para uma possível parada cardíaca.

"Sinto-me abençoado por ter uma foto da última vez que vi minha linda mamãe. Obrigada @georgieflores por tirar isso.", escreveu ela na legenda.

A atriz não conseguiu subir no palco para se despedir da mãe no funeral que aconteceu em Graceland. Em seu lugar, seu marido Ben Smith-Petersen leu a carta escrita pela atriz para a mãe, na cerimônia de despedida. Ele e Riley se tornaram pais de uma menina recentemente. Keough deu à luz em total sigilo.

“Obrigada por me mostrar que o amor é a única coisa que importa nesta vida. Espero poder amar minha filha do jeito que você me amou, do jeito que você amou meu irmão e minhas irmãs”, disse Riley no texto com muita dificuldade em ler devido a emoção.

“Obrigada por me dar força, meu coração, minha empatia, minha coragem, meu senso de humor, minhas maneiras, meu temperamento, minha selvageria, minha tenacidade. Eu sou um produto do seu coração, minhas irmãs são um produto do seu coração, meu irmão é um produto do seu coração”. finalizou.

Segundo a coluna Page Six, do jornal The New York Post, um representante da atriz confirmou o nascimento da única neta de Lisa Marie, mas não deu nome e nem comentou se a filha de Elvis Presley conseguiu conhecer a neta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Riley Keough (@rileykeough)

Homenagens para Lisa Marie

Austin Butler (31) que foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por seu trabalho em Elvis, nesta terça-feira 24, em entrevista ao Today Show, falou sobre Lisa Marie e dedicou a ela a indicação.

“É meio que um momento agridoce, meio amargo, porque penso em quanto eu gostaria que ela estivesse aqui agora para comemorar comigo. É a mesma coisa que eu sinto com Elvis. Gostaria que eles pudessem ver esses momentos, sabe?", desabafou o ator.