Austin Butler dedica indicação ao Oscar para filha de Elvis Presley

O ator Austin Butler (31) conseguiu o ápice de um ator de cinema! Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por seu papel em Elvis, nesta terça-feira, 24. Mas, durante uma entrevista para o Today Show, revelou que ainda está muito impactado pela morte da cantora Lisa Marie Presley, filha de Elvis e Priscilla Presley, que morreu na última quinta-feira, 12, aos 54 anos.

“É meio que um momento agridoce, meio amargo, porque penso em quanto eu gostaria que ela estivesse aqui agora para comemorar comigo. É a mesma coisa que eu sinto com Elvis. Gostaria que eles pudessem ver esses momentos, sabe?”, declarou o artista.

“É meio estranho comemorar em um momento de dor tão profunda. Mas eu meio que penso nisso como uma forma de homenageá-la. Isto é para ela”, desabafou o ator que foi indicado pela primeira vez ao Oscar. Lisa morreu poucos dias depois de ir ao Globo de Ouro prestigiar Austin, que ganhou como Melhor Ator pelo filme de seu pai, que vem sendo extremamente elogiado, tanto pela crítica, quanto pelso fãs que vão ao cinema prestigiar a história que muitos esperavam ser contada.

Família disputa guarda das filhas gêmeas de Lisa Marie Presley

A família, enquanto isso, disputa a guarda de Finley e Harper Lockwood, as gêmeas de 14 anos, frutos do casamento entre Lisa Marie e Michael Lockwood. As pequenas estão sendo disputadas por Priscilla, sua avó, Riley, sua irmã, Michael, seu pai biológico e Danny Keough, padrasto que ainda morava com as duas quando sua mãe faleceu. O processo de guarda estava estagnado até o enterro de Lisa, porém recentemente foi divulgado que as duas filhas adolescentes ficaram traumatizadas com a morte da mãe, e não querem voltar para sua antiga casa! Por enquanto, elas estão morando com Priscilla e Riley também têm visitado.