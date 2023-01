Família disputa guarda das filhas gêmeas de Lisa Marie Presley

Após a morte da única filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, a família disputa a guarda das filhas gêmeas de 14 anos da famosa

Lisa Marie Presley, que faleceu na última quinta-feira, 12, devido a uma parada cardíaca aos 54 anos, era mãe de gêmeas, Finley e Harper Lockwood, e de dois outros filhos, Riley e Benjamin Keough (Benjamin é o filho falecido de Lisa que se suicidou aos 27 anos, em 2020).

Com a morte da mãe, o resto da família está disputando a guarda das duas gêmeas de 14 anos. Entre os familiares estão: dois ex-maridos da cantora (um deles é o pai), a irmã das meninas e a avó das duas. A guarda será decidida na justiça.

Quem são os familiares disputando pela guarda de Finley e Harper?

As duas pequenas são filhas da famosa com Michael Lockwood, o guitarrista, que está brigando pela guarda delas. Os dois foram casados por 10 anos e se separaram em 2016. Os dois tiveram uma separação conturbada, e não se davam bem desde então, na época, Lakewood também foi acusado de abuso infantil e uso de drogas, o que pode fazê-lo perder a guarda.

Quem também entrou na justiça pela guarda foi Danny Keough, o pai de Riley e de Benjamin. Keough. Lisa e Danny se casaram na década de 90 e se divorciaram em 94, quando Lisa se casou com Michael Jackson - na época, os dois ficaram juntos por cerca de dois anos - mas, Lisa e Danny estavam morando juntos novamente quando a artista faleceu. O músico estava vivendo com as gêmeas e entrou na justiça por se considerar padrasto das duas.

Além dos dois, na disputa ainda temos Riley, a irmã de Harper e Finley, e a avó das duas, Priscilla Presley.

Lisa Marie Presley será sepultada em Graceland, ao lado de seu pai, Elvis Presley, seus avós e de seu filho, Benjamin. Enquanto isso, a disputa pela guarda das crianças ficará estagnada até o enterro e despedida de Lisa.