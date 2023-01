Rihanna se apresentará no Super Bowl e está sendo 'treinada' por Jay-Z

A cantora estadunidense Rihanna se apresentará no festival de futebol americano, Super Bowl, e contará com a ajuda de Jay-Z para se preparar

Rihanna será a grande estrela do Super Bowl. Para se preparar para o show, a famosa está sendo guiada pelo Jay-Z! O Super Bowl é o maior evento de futebol americano do mundo, acontecerá no dia 12/02, e contará com o jogo da final do campeonato, shows e diversas atrações no State Farm Stadium em Glendale, Arizona, Estados Unidos.

O rapper de sucesso e marido de Beyoncé está guiando Rihanna para que ela faça a melhor apresentação possível, e dando algumas dicas para sua performance, já que ele é um dos produtores do evento. Ri também é agenciada pela produtora de Jay-Z. Em 2018, a cantora negou o convite para a apresentação em apoio ao quarterback Colin Kaepernick, da NFL, por protestar contra a desigualdade racial que prolifera pelos EUA. Mas dessa vez, a cantora decidiu mergulhar de cabeça e será a principal estrela do festival voltado para os esportes!

Rihanna falou ao TMZ sobre como está se sentindo em relação a esta grande apresentação: "Estou nervosa, mas animada."

Valores? Confira o preço dos ingressos para ver o festival de futebl americano e o show de retorno da cantora!

A famosa estava em um hiato na carreira a cerca de 6 anos, mas voltou com tudo em outubro do ano passado, ao lançar o hit "Lift me up"trilha sonora do filme do Panter Negra, e ganhou uma indicação ao Globo de Ouro. Agora neste show que já está vendendo ingressos por até 25 mil dólares! Segundo a pagina oficial da NFL - a liga oficial de futebol americano - os valores dos ingressos variam entre U$ 4.887,50 e U$ 23.375, cerca de R$ 25 mil e R$ 119 mil!

Segundo Billboard, a cantora já está confirmada para se apresentar em outro festival neste no de 2023, o Coachella em abril, na Califórnia.