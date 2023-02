Rihanna fará show no Brasil entre setembro e outubro deste ano, diz jornalista

De acordo com jornalista, Rihanna virá para o Brasil ainda este ano, entre setembro e outubro

Nesta quarta-feira, 8, a internet entrou em polvorosa com a possibilidade de Rihanna pisar em terras brasileiras ainda neste ano!

De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, a cantora se apresentará no Brasil entre setembro e outubro deste ano.

O jornalista não deu mais detalhes no vídeo em que anunciava a vinda da artista para o Brasil, porém, circulam rumores na internet de que Rihanna anunciaria uma nova turnê após sua performance no Super Bowl que ocorre neste domingo, 12.

Diversos fãs da cantora reagiram desacreditados com a informação revelada por Flesch nas redes sociais. “Como assim Rihanna no Brasil? Que? Gente eu tenho pressão alta”, comentou um seguidor. E outra fã comentou: “Eu fui tomar banho e quando saio simplesmente essa bomba, meu Deus não tô preparada”.

Será?

No último domingo, 5, o DJ Diplo se envolveu em uma polêmica com sua aparição na premiação Grammy. Em um vídeo compartilhado na web, o DJ foi acusado de dizer: “isso foi comprado” quando Beyoncé levou o prêmio na categoria na qual ele também estava indicado.

Após a confusão, o artista se pronunciou em suas redes sociais dizendo: “O álbum de Beyoncé foi lendário (eu sou um dos maiores fãs dela, lembram que eu produzi algumas músicas clássicas de dance para ela, como Til The End of Time e Girls Run The World). O que é importante entender é que sua intenção era de 100%. Ela fez o trabalho, achou produtores de verdade e faz clássicos”.