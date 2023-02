Leitura labial aponta que Diplo teria dito que Beyoncé ‘comprou’ Grammy; DJ nega

DJ Diplo está sendo detonado por internautas após vídeo de sua reação à vitória de Beyoncé em Melhor Álbum de Música Eletrônica/ Dance

Depois de ser envolvido em uma polêmica após o Grammy no último domingo, 5, o DJ estadunidense Diplo se pronunciou sobre as acusações que vem sofrendo por conta de sua reação à vitória de Beyoncé na categoria de Melhor Álbum de Música Eletrônica/ Dance.

Tudo começou quando o vídeo de sua reação começou a viralizar na internet, fazendo com que usuários afirmassem que Diplo teria dito “eles compraram isso”, sobre o gramofone levado para casa pela Queen B.

Porém, o DJ decidiu se pronunciar sobre o ocorrido, celebrando Beyoncé e o gênero eletrônico. “Esta é uma postagem para honrar a comunidade de Dance Music. Obrigado por serem o meu propósito nessa vida e moldarem minha carreira… e muito amor para todas as pessoas maravilhosas que trabalharam em meu álbum”, começou o DJ.

“A noite do Grammy foi uma noite incrível para todos nós. A Dance Music é e será a música mais inclusiva de nossa geração. Eu estou na indústria por cerca de 20 anos lançando músicas de boates, trabalhando em mais de 1000 clubes e cidades. Você pode me achar em todo lugar, nas favelas do Rio de Janeiro, armazéns no norte de Filadélfia, onde eu comecei, até as boates mais chiques de Saint Tropez e Ibiza”, continuou.

“Nossa comunidade é gay, hétero, rica, pobre, branca, preta, marrom, roxa. É a música que uniu o mundo durante a minha vida toda e eu sou muito feliz de ser apenas um em tudo isso. Você não precisa ser um sábio ou um ótimo musicista para ser parte da música eletrônica, você só precisa amar se mexer e ser confiante”, escreveu.

“Essa noite foi a primeira vez que a categoria Dance/ Eletrônica foi transmitida pela televisão e com razão. Entre eu, Rufus, Beyoncé, Odesza Bonobo… foi um dos anos mais fortes da música eletrônica. O álbum de Beyoncé foi lendário (eu sou um dos maiores fãs dela, lembram que eu produzi algumas músicas clássicas de dance para ela, como Til The End of Time e Girls Run The World). O que é importante entender é que sua intenção era de 100%. Ela fez o trabalho, achou produtores de verdade e faz clássicos. Então ela merece suas flores. E quando ela ganhou eu estava apenas orgulhoso de ver minha nomeação na tela de uma grande arena”, continuou.

“Mas a melhor parte é que meus amigos e outros artistas do gênero ainda estavam dançando e uma rave até o sol se pôr em algum lugar da cidade de Los Angeles. Isso é o que a música realmente é sobre”, completou o DJ, em uma publicação de seu perfil oficial no Instagram.