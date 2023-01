Regina Casé tieta Ludmilla em show na Bahia: ''Cria do Esquenta com muito orgulho!''

Atriz e apresentadora Regina Casé vai a show de Ludmilla em Salvador e compartilha registros do encontro com a cantora

A atriz Regina Casé (68) usou as redes sociais para dividir com os fãs registros de um encontro especial que teve no domingo, 29, com Ludmilla (27)!

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora, que vive a vilã Zoé na novela do Globoplay, Todas As Flores, publicou fotos em que aparece ao lado da artista no camarim.

Tietando a cantora, Regina relembrou que Lud foi apresentada em seu programa Esquenta, que ficou no ar de 2011 a 2017, quando ainda era conhecida como MC Beyoncé.

Durante a apresentação de Lud no Festival de Verão de Salvador, Regina chegou a subir no palco e dançar ao lado da artista.

"A Braba, linda e gostosa! Quem mais pira na @ludmilla ??????? Cria do #Esquenta com muito orgulho!

Amo! Que mulher é essa gente???", babou Regina Casé ao legendar a postagem.

"Cria de Reginaaaa", disse Lud nos comentários.

Confira Regina Casé com Ludmilla na Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Ludmilla grava novo clipe com look mínimo e mostra bastidores

A cantora Ludmilla esbanjou sensualidade ao exibir um dos looks que usará em seu novo clipe para a música Sou Má, que é um feat com Tasha e Tracie. Na sexta-feira, 27, a estrela apareceu com um look mínimo dentro de um cenário que parecia um cofre de banco.

Nas imagens, a estrela ostentou sua beleza impecável e o corpo sarado ao aparecer com um biquíni dourado fininho e brilhante.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!