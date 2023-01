Ludmilla grava novo clipe com look mínimo e mostra os bastidores

Ludmilla esbanja sensualidade ao mostrar momento dos bastidores do seu novo clipe

A cantora Ludmilla (27) esbanjou sensualidade ao exibir um dos looks que usará em seu novo clipe para a música 'Sou Má', que é um feat com Tasha e Tracie. Nesta sexta-feira, 27, a estrela apareceu com um look mínimo dentro de um cenário que parecia um cofre de banco.

Nas imagens, a estrela ostentou sua beleza impecável e o corpo sarado ao aparecer com um biquíni dourado fininho e brilhante.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da musa. “Coisa mais linda”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Muito gringa, muito gostosa”, declarou mais um. “Tá demais”, afirmou outro.

Ludmilla manda recado para a esposa, Brunna Gonçalves

Há poucas semanas, a cantora Ludmilla (27) escreveu um depoimento nas redes sociais para celebrar o aniversário de Brunna Gonçalves, que completa 31 anos há poucos dias. "Hoje é o dia da minha pessoa preferida do meu Porto Seguro, meu ponto de paz, minha musa inspiradora. Bru eu tenho a benção de dividir a vida com vc, um dos corações mais lindos e puros que eu já conheci. Te desejo tudo de melhor nessa vida, que todos os seus sonhos se realizem e que a gente esteja sempre na mesma página, na nossa vibe, a gente combina tanto... ai ai", disse ela.

"Seu aniversário é uma comemoração do que eu amo celebrar todos os dias: VC. Feliz Aniversário e feliz 3 anos de casadas, te amo pra sempre bb. Quero tudo de bom dessa vida ao seu lado! @brunnagoncalves", escreveu.