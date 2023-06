Rebecca entrega detalhes de novo álbum e rebate boatos: 'Resolvida'

Em entrevista à CARAS, Rebecca falou sobre o lançamento de AEIOU e a estratégia de divulgação de seu novo projeto musical

A cantora Rebecca (25) está cheia de expectativas para a sua nova era musical. Nesta quinta-feira, 15, a artista deu seu primeiro passo ao lançar o single AEIOU, que conta com participação de Pabllo Vittar (29) e Vivi Wanderley (22). Em entrevista à CARAS Brasil, a funkeira garante que está em um ótimo momento de sua vida pessoal e carreira: "bem resolvida".

Cada vez mais madura quanto à sua arte, Rebecca faz questão de expor que está segura com a nova estética e objetivos de carreira. Apesar de ter vindo do funk proibidão, onde cantava canções mais ousadas, ela afirma que atualmente tem pensado em focar em uma linguagem mais pop e comercial.

"Não posso largar o funk proibidão. É de onde eu vim, meus fãs esperam isso de mim e eu amo fazer. Mas também quero me posicionar neste lado mais pop para atingir outros lugares, fazer minha música chegar em outras pessoas . É uma nova era que com certeza as pessoas vão conhecer outros lados de mim", disse ela, deixando claro que os fãs terão o melhor dos dois mundos em seu primeiro álbum.

Destaque na redes sociais, onde conta com milhares de seguidores, Rebecca afirmou que não tem intenção de trabalhar a divulgação do disco apenas com o público da internet. Mesmo acompanha de Vivi, uma das estrelas do Tiktok, ela quer mesmo é conquistar todos os espaços.

"[O Tiktok] É uma ferramenta quando o assunto é música, mas eu vejo a plataforma apenas como isso. Uma ferramenta para chegar no meu objetivo. Nossa estratégia está muito mais abrangente ", disse ela, que completou: "Vamos para a TV, vamos para as rádios, vamos para os shows, vamos para a Internet e no TikTok também. Em resumo: a estratégia é trabalhar (risos)".

Um dos destaques do novo projeto de Rebecca, é a direção de Giovanne Bianco no clipe de AEIOU. O aclamado diretor é responsável por trabalhar ao lado de grandes estrelas da música internacional como Madonna, Cher, Rihanna e Fergier. Além das brasileiras Anitta, Pabllo e Marisa Monte.

"O Giovanni se tornou uma grande referência quando o assunto é música pop. Foi um sonho realizado poder trabalhar com ele. Ele conseguiu pegar todas as minhas ideias e dar vida . Além dele ter esperneia para dar e vender. Aprendi muito com ele no dia de gravação. Ele é um gênio e estou muito honrada de tê-lo ao meu lado nesse projeto", disse.

Rebecca no clipe de AEIOU em parceria com Pabllo Vittar e Vivi (Foto: IUDE RICHELE)

BOATOS E ESPECULAÇÕES

Uma das artistas mais populares do funk pop brasileiro, Rebecca volta e meia acaba chamando atenção por detalhes de sua vida pessoal. Na última semana, por exemplo, a cantora acabou sendo alvo de especulações sobre estar namorando com a influenciadora Lorena Maria.

Mas apesar do boato ter se espalhado nas redes sociais, Rebecca garante que está solteira e comprometida com seu trabalho. " Estou solteira, muito bem resolvida. Acho que meu único relacionamento sério atualmente é com o meu trabalho (risos) ", disparou ela, que não se importa com os comentários e ou curiosidade dos fãs.

"Sobre a minha vida pessoal, eu não me preocupo muito com isso não. Como o nome já diz, é pessoal. Eu só compartilho e mostro o que eu me sinto confortável. Não vou me expor sem necessidade", declarou.

MATERNIDADE

Além do foco na carreira, Rebecca tem outra grande prioridade e o nome dela é Morena. Em meio a correria para o lançamento do novo álbum, ela faz questão de dar toda atenção para a filha, que está com cinco anos.

"A rotina é difícil, sim, mas eu tenho ela como prioridade. Às vezes ela me liga e eu paro o que eu estou fazendo para atendê-la. E quando estamos juntas fisicamente, o trabalho não tem vez", contou.

"Ela também entende muito a minha dinâmica. Ela gosta das músicas, dos clipes, dos shows... Sempre peço a opinião dela, para poder ter ela mais presente no meu universo profissional", disse.