Rebecca comemora sua foto em plena Times Square, em Nova York: ‘Honra’

Cantora brasileira Rebecca compartilha momento no qual aparece no telão de famoso ponto turístico

Nesta quinta-feira, 25, a cantora brasileira Rebecca (24) usou suas redes sociais para compartilhar um momento incrível em sua carreira. A artista estampou mais uma vez os telões da Times Square, famoso ponto turístico e uma das localidades mais importantes da cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América.

“Que honra estar aqui de novo… será que eles estão preparados para o que está por vir?”, celebrou a cantora, aproveitando para criar um certo mistério na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No clique, Rebecca aparece em um telão enorme na Times Square, mostrando também um vídeo no momento exato que surge deslumbrante no outdoor.

Os comentários da postagem foram inundados de pessoas celebrando e elogiando o momento vivido pela cantora. “TOMA”, brincou a cantora Pabllo Vittar. “Ahhhhhh você merece demais, eu te amo”, celebrou uma outra. “Você é braba demais, merece muito”, exaltou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, foguinhos, palminhas, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais o momento incrível vivenciado por Rebecca.

Veja a publicação da cantora brasileira Rebecca, mostrando o momento no qual estampa o telão da Times Square, em Nova York:

Rebecca se emociona ao estrear como musa da Salgueiro: "Dedico ao meu avô"

Em fevereiro deste ano, a cantora Rebecca estreou como musa da escola de samba Sagueiro, com lágrimas de emoção ao usar a fantasia "Amores Efêmeros". Ela dedica a estreia ao avó, Marco Antônio Louriçal, já falecido, que a levou para a escola, onde também foi passista.