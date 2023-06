Rapper Matuê é atingido por jato de fogo em show: 'Tá de boa'

Rapper Matuê leva susto durante show ao ser atingido por um jato de fogo no palco e tranquiliza os fãs com mensagem

O rapper Matuê viveu um momento inesperado durante um show neste final de semana. Ele foi atingido por um jato de fogo que fazia parte de sua apresentação ao caminhar no palco. As chamas atingiram o corpo do artista, mas ele não teve ferimentos.

Nas redes sociais, ele tranquilizou seus fãs sobre o ocorrido e contou que não teve sequelas do acidente. “Para quem está aqui perguntando se está tudo, tá de boa, mano, não aconteceu nada. Só uma [queimadura] na cabeça, mas nada demais, nem mexeu muito na aparência, não”, disse ele.

No feed do Instagram, o artista mostrou fotos dos bastidores do show e também um vídeo do momento em que o fogo atingiu seu corpo ao compartilhar um álbum na web.

e eu que fui filmar o show do matue essa noite e peguei ele quase pegando fogo pic.twitter.com/SF9U9TBB6h — low profile (@chalcardoso_) June 11, 2023

Milton Neves sofreu acidente doméstico há poucos meses

O jornalista e apresentador Milton Neves revelou que sofreu um acidente doméstico em sua casa em Muzambinho, Minas Gerais. Em conversa no programa Melhor da Tarde, da Band, ele afirmou que caiu no banheiro do seu quarto ao andar no escuro e bateu a cabeça em um móvel do local.

O comunicador chegou a desmaiar e foi levado às pressas ao hospital pelo seu filho. Ele contou que tudo aconteceu após participar de um evento em sua homenagem. "Eu e meu filho fomos para o nosso apartamento. Chegamos e fui para a minha suíte e ele para o quarto dele. Fui ao banheiro no escuro. De repente, com o pé molhado, desabei. Eu desabei e do lado tem um móvel. Bati a testa. Não perfurou. Agora, se pega um pouquinho para o lado direito, acho que mata. Foi na região da sobrancelha, mais um pouquinho e arrancava o olho", afirmou ele.

Após bater a cabeça no móvel, ele caiu no chão e ficou com um hematoma na região da cintura. O filho dele o levou para o hospital e está tudo bem. “Os médicos falaram que se ele [o filho] não me acudisse eu morria”, afirmou.