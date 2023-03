Milton Neves sofre acidente doméstico e diz: 'Mais um pouco e arrancava o olho'

Milton Neves impressiona ao contar sobre o acidente doméstico que sofreu nesta semana e diz que foi parar no hospital

O jornalista e apresentador Milton Neves revelou que sofreu um acidente doméstico em sua casa em Muzambinho, Minas Gerais. Em conversa no programa Melhor da Tarde, da Band, ele afirmou que caiu no banheiro do seu quarto ao andar no escuro e bateu a cabeça em um móvel do local.

O comunicador chegou a desmaiar e foi levado às pressas ao hospital pelo seu filho. Ele contou que tudo aconteceu após participar de um evento em sua homenagem. "Eu e meu filho fomos para o nosso apartamento. Chegamos e fui para a minha suíte e ele para o quarto dele. Fui ao banheiro no escuro. De repente, com o pé molhado, desabei. Eu desabei e do lado tem um móvel. Bati a testa. Não perfurou. Agora, se pega um pouquinho para o lado direito, acho que mata. Foi na região da sobrancelha, mais um pouquinho e arrancava o olho", afirmou ele.

Após bater a cabeça no móvel, ele caiu no chão e ficou com um hematoma na região da cintura. O filho dele o levou para o hospital e está tudo bem. “Os médicos falaram que se ele [o filho] não me acudisse eu morria”, afirmou.

Milton Neves abre as portas de sua mansão na TV

Em participação no programa Melhor da Tarde, de Cátia Fonseca, na Band, Milton Neves mostrou como é a sua mansão de 5 mil metros quadrados. O local tem duas adegas, quadra de squash, área de lazar com piscina, sótão e bar na sala. Ele mora no local sozinho após a morte de sua esposa, Lenice Neves, que faleceu em 2020 após lutar contra um câncer no pâncreas. Veja as fotos da mansão aqui.

Na entrevista, ele falou sobre a morte da esposa. “Estou sozinho nessa casona de cinco mil metros, com quatro ou cinco andares. Sem ela, a minha vida ficou muito ruim. Eu emagreci 18 quilos. Vivemos 53 anos, eu e ela, tivemos um só namoro, noivado e casamento”, disse ele, e ainda relembrou a história deles: “Ela era riquinha lá e eu era um duro. Todo mundo queria namorar ela, mas ela falou: não, quero fazer odontologia. Ela foi fazer e só largou quando nossos filhos nasceram. Foi uma heroína e faz falta na minha vida”.