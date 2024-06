Quem é mais rico? Beyoncé e Jay Z disputam título com fortunas bilionárias

Apesar de serem casados, Jay Z e Beyoncé possuem patrimônios individuais e competem com valores bilionários; saiba quanto

Apesar de estarem casados há 16 anos, Beyoncé e Jay Z possuem investimentos separados, o que resultou na construção de patrimônios individuais significativos. Enquanto a cantora acumulou uma fortuna impressionante com sua turnê, marca de roupas e de cosméticos, seu marido se tornou um magnata bilionário por conta própria.

Segundo a revista Forbes, Jay-Z possui uma vasta carteira de investimentos, e sua maior jogada foi a venda de sua participação em uma marca de conhaque no ano passado. Além disso, ele também se desfez de sua participação como sócio em um serviço de streaming que era dono, praticamente triplicando sua fortuna.

No ano passado, ele também se tornou sócio majoritário de uma empresa que agencia alguns jogadores de futebol brasileiros, como Vini Jr., Endrick, Lucas Paquetá e Gabriel Martinelli. Por fim, Jay também recebe receitas de direitos autorais de suas músicas. Atualmente, sua fortuna é estimada em aproximadamente R$12,5 bilhões na cotação atual.

Enquanto isso, Beyoncé teve um ano extremamente lucrativo com sua turnê mundial, a Renaissance World Tour, que gerou cerca de R$3 bilhões em vendas. Apesar desse grande número, não reflete seu patrimônio total, já que ela também possui sua própria linha de roupas e recentemente lançou uma marca de produtos capilares.

Além disso, Queen B continua ativa na música e lançou recentemente a segunda versão de seu álbum, o Cowboy Carter. Com todos esses empreendimentos, a famosa acumula uma fortuna estimada em aproximadamente R$4 bilhões . Vale lembrar que ela também compartilha alguns investimentos com o marido, como propriedades da família.

Apesar de terem fortunas individuais, os três herdeiros do casal se beneficiam igualmente. Jay Z e Beyoncé são pais de Blue Ivy, que está com 12 anos e parece querer seguir carreira artística assim como os cantores, e também dos gêmeos Sir Carter e Rumi. Sir, que estão com seis aninhos e ainda tem tempo de sobra para escolherem a profissão.

Fundação de Beyoncé inicia movimento para ajudar o Rio Grande do Sul:

Em meio à tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, que sofreu com enchentes no mês passado, a BeyGOOD, fundação de Beyoncé, iniciou um movimento para ajudar o estado brasileiro. Em suas redes sociais, a instituição de caridade publicou um alerta para as enchentes e pediu ajuda para as pessoas que estão sofrendo com a situação.

O perfil oficial do Instagram da fundação publicou uma foto das enchentes e contextualizou seus seguidores ao redor do mundo sobre o que está acontecendo no sul do Brasil. "Mais de 100 mil brasileiros foram afetados pelas enchentes devastadoras no sul do Brasil e precisam de sua ajuda", iniciou a mensagem na legenda do post; saiba mais!