Quem é Kim Petras? Cantora fez história ao ganhar estatueta do Grammy

Cantora alemã, Kim Petras venceu categoria ao lado de Sam Smith, com o hit Unholy

Kim Petras (30) fez história ao ganhar o Grammy de Melhor Performance de Duo/Grupo Pop ao lado de Sam Smith (30) com o sucesso Unholy. Porém, apesar do sucesso do hit nas rádios e internet, muitos ainda não conheciam a cantora que levou para casa a estatueta da maior premiação do mundo da música.

Petras é uma cantora e compositora alemã, nascida na cidade de Colônia. Na cerimônia do Grammy ela, que atualmente vive em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, fez história ao se tornar a primeira mulher trans ao arrematar o prêmio. Porém, essa não é a primeira vez que a artista quebra barreiras e alcança altos postos.

Ela já havia se tornado a primeira mulher trans ao alcançar o topo do Spotify Global, também pela parceria, e, em sua vida pessoal, ela se tornou famosa em 2009 após se tornar uma das pessoas mais jovens a passar pela cirurgia de redesignação sexual.

A artista tinha apenas 13 anos quando passou pelo procedimento cirúrgico e acabou se tornando uma grande representante da causa LGBTQIA+. Na época, Petras apareceu em diversos programas de televisão, e passou a publicar covers de canções de nomes como Demi Lovato, Britney Spears e Chris Brown no YouTube.

Em uma das entrevistas, ela revelou que seus pais, Lutz e Konni Petras, sempre apoiaram sua transição de gênero. A artista contou ter se identificado como mulher pela primeira vez aos 2 anos de idade, e que começou o tratamento com a utilização de hormônios femininos aos 12 anos.

Em 2015, a cantora deixou a Alemanha e se mudou para os Estados Unidos. Seu primeiro single veio dois anos depois, em 2017, chamado Don't Want It At All, que contou com a participação especial da modelo e atriz norte-americana Paris Hilton (41). Petras já admitiu que a canção foi inspirada em Material Girl, da cantora Madonna (64).