Saiba o motivo para Chrissy Teigen não ter ido ao Grammy

A modelo esposa do músico John Legend, Chrissy Teigen, não foi à premiação do Grammy por um motivo inusitado. Entenda

A modelo Chrissy Teigen não foi ao Grammy e o motivo foi inusitado! A famosa, esposa do músico John Legend, já havia comprado um vestido sob medida, mas na hora de ir para a premiação não conseguiu sair de casa. Ela decidiu ficar em casa com a filha recém-nascida, Esti Maxine, ao invés de ir ao evento.

A pequena ainda têm apenas três semanas desde o nascimento e por isso está sendo tratada como prioridade. Chrissy colocou a maternidade em primeiro lugar e divulgou em seu Instagram uma imagem das duas juntas durante a noite da premiação.

Na foto postada em seu Instagram, a mãe coruja aparece com a pequena em mãos, ambas abraçadas enquanto Maxine tira um cochilo, uma fofura. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Feliz dia do Grammy!! Eu tinha um vestido sob medida, olhei em volta e percebi... o que diabos estou tentando provar aqui. Eu não consigo levantar hahaha".

Enquanto isso, o maridão estava na premiação por ser indicado em três categorias do Grammy: Música do Ano, Melhor Performance de Rap e Melhor Música de Rap, as três por sua música "Good Did", uma colaboração do cantor com o DJ Khaled.

Nos comentários da publicação da esposa, ele comentou: "Apenas sentando aí sendo bonita". Enquanto isso, outros famosos e seguidores mostraram um grande apoio pela famosa por ficar em casa com a filha, nos comentários eles fizeram brincadeiras com a modelo e deixaram mensagens de carinho: "Hoje não", "Fique exatamente aí, mamãe bonita", "Tão melhor que o Grammy (sem ofensas John) hahahha", "Você está exatamente onde precisa estar", entre outros.

Esti Maxine é a terceira filha do casal. A caçulinha se juntou ao Miles Theodore, de 4 anos, e Luna Simone, de 6 anos, e já chegou com muito amor e direito a várias publicações dos pais nas redes sociais.