Que buraco é esse? Rodolffo explica diferença em seu corpo

Rodolffo revela que tem um ‘buraco’ no músculo do peito e explica como conseguiu a diferença em seu corpo

O cantor Rodolffo surpreendeu os seus fãs ao revelar que tem um ‘buraco’ no músculo do tórax. Ele contou que a diferença apareceu seu corpo após ele sofrer um acidente de jet sei e ter um rompimento no músculo da região. Agora, ele está com um pequeno buraco logo acima do peito.

A revelação foi feita enquanto ele curtia um momento de descanso ao lado da namorada, Thayla Lacerda, em Trancoso, na Bahia. Os dois apareceram abraçados nos stories do Instagram e ele percebeu que o ‘buraco' ficou evidente e decidiu explicar o que aconteceu.

"Rapaz, ó o buraco que fica no meu peito aqui, que loucura! Isso aqui, gente, foi um tombo de jet-ski. Rasgou meu músculo. Esse aqui [lado esquerdo] tem músculo completo e esse aqui [direito] tem o buraco", disse ele, e completou: "Foi um tombo de jet. Ca abrindo assim. Não doeu, mas ficou roxo. Tenho as fotos. Loucura, viu".

Vale dizer que Rodolffo e Thayla assumiram o namoro em junho de 2023. Ele postou as primeiras fotos ao lado de Thayla nas redes sociais naquela época. Nas imagens, os dois surgiram em clima de romance em meio a um lindo cenário, com direito ao pôr do sol, mas não era possível ver claramente o resto da influencer.

View this post on Instagram A post shared by Rodolffo Matthaus (@irodolffo)

Rodolffo se manifesta sobre aparência

O cantor Rodolffo Matthaus usou as redes sociais para se pronunciar após os fãs notarem a mudança em seu corpo. O sertanejo falou pela primeira vez após repercussão de vídeo em que aparece dançando com o corpo mais magro. Os fãs do artista ficaram preocupados após o ex-BBB surgir sem camisa e chegaram a cogitar possíveis problemas de saúde.

Usando os stories do seu Instagram, Rodolffo surgiu na academia, ao lado de seu personal trainer Claudson, e mostrou que a transformação no físico se deve aos exercícios. "O povo está incomodado demais comigo. Vou ter que... ó [pegar pesado]. Vai dar certo. Explica pro povo como é que é o negócio", falou ainda, passando a palavra para o profissional, que afirmou que em três meses Rodolffo surgirá diferente. "O homem voltou", finalizou Claudson.