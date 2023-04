Qual o significado de Ragatanga, do Rouge? Entenda música da banda de Aline do BBB 23

Um dos maiores sucessos do grupo Rouge, a música Ragatanga tem significado desconhecido

Um dos grandes sucessos dos anos 2000, a música Ragatanga voltou a despertar curiosidade nos fãs com seu refrão. A canção foi uma versão em português de Asereje, do grupo espanhol Las Ketchup, feita pela banda brasileira Rouge, que tinha Aline Wirley, participante da 20ª edição do Big Brother Brasil, como uma das cinco vocalistas.

A versão em português usa palavras mais leves em algumas frases para descrever o protagonista da canção, Diego. No Brasil, a canção diz: "roupa de água-marinha e seu jeito de malandro", já a gravação das La Ketchup tem como letra: "roupa de água-marinha, vão restos de contrabando". Porém, o grande ponto central é o refrão, que se manteve nas duas versões.

Na canção, a história de Diego, um jovem rapaz que saiu por aí "festejando com a lua em seus olhos", é contada. A frase pode ser interpretada como uma paixão, mas, segundo teorias de fãs, também pode dizer que o rapaz não estava sóbrio quando decidiu sair e então ouviu sua música favorita, tocada pelo DJ em uma festa.

Leia também:Buscas por informações do grupo Rouge disparam no Google; saiba mais

"E com magia e pura alma, ele chega com a dança, possuído pelo ritmo Ragatanga", diz a canção. Diego está dançando sua música favorita, Rapper’s Delight do trio estadunidense Sugarhill Gang. A música, escrita em inglês, fala: "I said a hip hop the hippie the hippie, to the hip hip hop and you don’t stop / The rock it to the bang bang boogie / Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie, the beat", no mesmo ritmo de Ragatanga.

O famoso refrão teria sido uma tentativa do protagonista de cantar sua música favorita no idioma, enquanto provavalmente estava embriagado. "Aserehe! Ra! Dehe! De hebe tude hebere seibiunouba, mahabi an de bugui an de buididipi!". Compare a seguir as canções Ragatanga, Asereje e Rapper's Delight.

RAPPER'S DELIGHT DE SUGARHILL GANG:

ASEREJE DE LAS KETCHUP:

RAGATANGA DE ROUGE: