Produtora dos shows do RBD pede para que os fãs não montem barracas antes de quarta-feira

Produtora dos shows RBD no Brasil faz pedido inesperado para os fãs que querem comprar os ingressos para as datas extras

Nesta quarta-feira, 29, a produtora Live Nation Brasil fez um pedido inesperado para os fãs do grupo RBD que querem comprar presencialmente os ingressos para o show extra no Rio de Janeiro. A produtora pediu para que os fãs não montem barracas ou façam filas na frente do Estádio Nilton Santos Engenhão antes de quarta-feira, 29, data em que os ingressos começam a ser vendidos.

O pedido aconteceu para que as filas de fãs do RBD não prejudique a logística do show do Coldplay, que se apresenta no local no dia 28 de março.

Leia aqui o comunicado completo: "A Live Nation Brasil encoraja os fãs do RBD no Rio de Janeiro a não acamparem e/ou formarem filas no Estádio Nilton Santos Engenhão (bilheteria oficial na cidade) antes de quarta-feira (29). A liberação para início de formação da fila para vendas de ingressos para o RBD terá início entre 04h e 05h da madrugada do dia 29/03, data de início da venda dos ingressos para as novas datas da turnê Soy Rebelde Tour 2023 no país. A operação será montada dessa forma em função do show do Coldplay, que acontece nesta terça-feira, 28 de março, no local. Atenciosamente, Assessoria de Imprensa da Live Nation Brasil".

Novas datas dos shows do RBD no Brasil

A produção dos shows do RBD no Brasil informou que o grupo abriu quatro novas datas de apresentações no país.

As datas extras são: 10 de novembro no Rio de Janeiro; 12 e 13 de novembro no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e 19 de novembro no Allianz Parque, também em São Paulo. Além disso, a equipe do RBD anunciou uma mudança de data. O show que iria acontecer no dia 19 de novembro no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro, foi transferido para o dia 11 de novembro. Os fãs que adquiriram este ingresso não precisam realizar a troca do ticket.

As vendas dos ingressos das novas datas começam no dia 29 de março às 8h online e às 10h nas bilheterias oficiais. Os tickets podem ser comprados em até 3 vezes sem juros tanto no site Eventim quando nas bilheterias oficiais.