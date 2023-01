Prestes a completar 40 anos, Sandy relembra imagens do seu crescimento

Sandy faz vídeo com retrospectiva de sua vida desde a infância até os dias atuais pouco antes de completar 40 anos de idade

A cantora Sandy (39) já está em clima de comemoração de seu aniversário. Ela completará 40 anos de vida no próximo sábado, 28 de janeiro, e decidiu fazer uma retrospectiva do seu crescimento.

Nesta quinta-feira, 26, a artista relembrou imagens de vários momentos de sua carreira, desde o início ainda na infância, passando pelo sucesso na adolescência, os diversos trabalhos na vida adulta até a fase atual, mais madura. Nas imagens, os fãs podem relembrar os momentos de Sandy durante a dupla com o irmão, Junior Lima (38), as primeiras turnês da carreira solo dela, as participações em séries e filmes e também um pouco da sua atual turnê do projeto Nós Voz Eles.

Na legenda, ela brincou com a música 'Aquela dos 30'. “Hoje já é quinta-feira... Eu já tenho quase... Abafa”, escreveu.

Sandy surge em momento romântico com Lucas Lima

No início de 2023, a cantora Sandy curtiu uma viagem de férias com a sua família e o marido dela, o músico Lucas Lima (40), compartilhou uma foto encantadora com a amada. Na Itália, eles apareceram trocando carinhos durante um passeio ao ar livre.

Na foto, Sandy apareceu sentada no colo do amado enquanto eles trocavam carinhos divertidos. Com looks de frio, os dois demonstraram a parceria do casal na hora do registro. Sandy e Lucas estão casados há 14 anos e são pais de um menino, Theo, de oito anos.