Prêmio Multishow 2022: Confira os indicados da premiação

Nesta segunda-feira, 29, foi divulgada a lista completa dos indicados ao Prêmio Multishow 2022. O evento acontece no dia 18 de outubro e os fãs já podem votar nos seus artistas favoritos.

Anitta e Gloria Groove lideram com sete indicações cada. E a edição conta com novidades! Agora temos Artista do Ano - substituindo Cantor e Cantora do Ano - e Voz do Ano.

Quem chega logo depois é Ludmilla, com seis indicações com o novo álbum Numanice #2. Em seguida, Jão, com seis.

O Prêmio Multishow 2022 vai ao ar no dia 18 de outubro, diretamente do Rio de Janeiro, e será apresentado por Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada.

CONFIRA OS INDICADOS DO PRÊMIO MULTISHOW 2022

Artista do Ano

Anitta

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jão

João Gomes

L7NNON

Ludmilla

Luísa Sonza

Revelação do Ano

Ana Castela

Bala Desejo

Jovem Dionísio

Mari Fernandez

Nattanxinho

Rachel Reis

Tasha & Tracie

Urias

Álbum do Ano

Lady Leste - Gloria Groove

Lume - Felipe Ret

Numanice #2 - Ludmilla

Pirata - Jão

Pra Gente Acordas - Gilsons

QVVJFA? - Baco Exu do Blues

Sobre Viver - Criolo

Versions Of Me - Anitta

Voz do Ano

Anitta

Gloria Groove

Iza

Jão

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marisa Monte

Grupo do Ano

Afrocidade

Bala Desejo

Black Pantera

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Jovem Dionisio

Lagum

Raça Negra

Show do Ano

Alexandre Pires e Seu Jorge

Caetano Veloso

Djonga

Emicida

Jão

Ludmilla

Marisa Monte

Thiaguinho

Música do Ano

Acorda Pedrinho - Jovem Dionisio

Desenrola Bate Joga de Ladin - Part. DJ Biel do Furduncinho), de L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel da CDD

Envolver - Anitta

Fé - Iza

Maldivas - Ludmilla

Malvadão 3 - Xamã, Gustah e Neo Beats

VAMPiro - Matuê, WIU e Teto

Vermelho - Gloria Groove

Dupla do Ano

ANAVITÓRIA

Diego e Victor Hugo

Henrique e Juliano

Jorge e Mateus

Maiara e Maraisa

Matheus & Kauan

Tasha & Tracie

YOÙN

Clipe TVZ do Ano

A Queda - Gloria Groove

Vermelho - Gloria Groove

Acorda Pedrinho - Jovem Dionísio

Boys don’t cry - Anitta

Envolver - Anitta

Cachorrinhas - Luisa Sonza

Fé - Iza

Idiota - Jão

Hit do Ano

Acorda Pedrinho - Jovem Dionisio

Dançarina - Pedro Sampaio e MC Pedrinho

Desenrola Bate Joga de Ladin - Part. DJ Biel do Furduncinho), de L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel da CDD

Envolver - Anitta

Idiota - Jão

Maldivas - Ludmilla

Malvadão 3 - Xamã, Gustah e Neo Beats

Vermelho - Gloria Groove

