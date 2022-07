Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada vão apresentar o Prêmio Multishow 2022

Prêmio Multishow 2022: Canal de televisão divulga a data e quem vai comandar o evento

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 12h19

Os telespectadores ansiosos pela próxima edição do Prêmio Multishow acordaram cheios de notícias boas nesta terça-feira, 12! Isso porque finalmente chegou a hora de saber mais informações sobre o evento.

Quem pretende assistir, já pode marcar o dia 18 de outubro no calendário e aguardar uma apresentação cheia de potência, versatilidade e conexão musical com o comando de Marcos Mion (43), Gloria Groove (27) e Linn da Quebrada (31).

As novidades foram anunciadas através dos meios de comunicação oficiais do canal de televisão e, é claro, ressaltadas no Instagram deles. Na rede social, a emissora publicou um textinho curto para biscoitar cada um dos três apresentadores.

“Apresentador com estilo? Temos! Marcos Mion apresenta o Prêmio Multishow 2022, ao lado das musas Gloria Groove e Linn da Quebrada. Nos vemos em outubro, senhoras e senhores!”, disseram sobre o contratado da Globo.

“Quem é essa apresentadora de vermelho na minha premiação? Em outubro, Gloria Groove comanda o Prêmio Multishow 2022, ao lado de Marcos Mion e Linn da Quebrada”, falaram sobre a drag queen.

“Para tudo para o que eu vou te contar agora: Linn da Quebrada vai apresentar o Prêmio Multishow 2022, junto com Marcos Mion e Gloria Groove! A gente se vê em outubro, mamãe!”, escreveram sobre a ex-participante do BBB 22.

Depois de alguns minutos, o Multishow ainda fez mais uma publicação sobre os novos apresentadores. “Se juntos já causam, imagina juntos no palco do Prêmio Multishow? Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada são os apresentadores da 29ª edição da minha premiação”, ressaltaram.

Confira os post dos anúncios de Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada como apresentadores do Prêmio Multishow 2022:

