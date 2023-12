Por que Pedro Domingos inspirou o hit Acorda, Pedrinho? Entenda história

Boêmio morreu aos 65 anos nesta terça, 26; ele é lembrado no sucesso Acorda Pedrinho, da banda Jovem Dionísio, que ganhou as redes em 2022

Pedro Domingos, inspiração do hit Acorda, Pedrinho, da banda Jovem Dionisio, foi encontrado morto aos 65 anos em Curitiba nesta terça-feira, 26. O homem ficou conhecido nacionalmente em 2022, com o sucesso da canção, que viralizou nas redes sociais.

A história de Acorda Pedrinho começa em um boteco conhecido como Bar do Dionisio, que fica na capital paranaense e foi inspiração para o nome da banda. Pedro costumava frequentar o estabelecimento e ficou em terceiro lugar em um campeonato de sinuca da casa.

A música viralizou no TikTok e se tornou um fenômeno na web. Na época, ela chegou ao topo das músicas mais ouvidas do Brasil no Spotify. Além do sucesso no país, a canção ganhou versões em outras línguas como francês e japonês.

Em seu perfil do Instagram, a banda Jovem Dionisio, composta por Pasquali, Rafael Mendes, Gustavo Karam, Bernardo Hey e Gabriel Mendes, confirmou a morte de Pedro e lamentou o ocorrido em um texto compartilhado com os fãs.

"Com imensa tristeza em nossos corações que hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho. O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionisio é pelas amizades que fizemos la dentro. Ganhamos diversos amigos de todos os tipos. cada pessoa com suas particularidades e histórias únicas", começaram.

"Mas sempre com uma coisa em comum: carinho. Pedrinho com toda certeza foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece. Qualquer pessoa que pisou la dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. As diversas histórias que ja ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará pra todos nós."

"Hoje, o Bar do Dionisio, a Jovem Dionisio, o Juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível . Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho. Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca."

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DA BANDA JOVEM DIONISIO EM HOMENAGEM À PEDRO DOMINGOS, O PEDRINHO: