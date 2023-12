Morre o homem que inspirou o hit ‘Acorda, Pedrinho’

Pedro Domingos do Prado, que inspirou o hit ‘Acorda, Pedrinho’, da banda Jovem Dionísio, faleceu na noite de segunda-feira, 25

O senhor Pedro Domingos do Prado, o Pedrinho, morreu aos 65 anos de idade. A morte dele aconteceu na noite de segunda-feira, 25, enquanto estava hospedado em um hotel de Curitiba.

A morte foi confirmada pela prefeitura da cidade, que ainda informou que ele foi encontrado sem vida no quarto de hotel. Porém, a causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Ele foi o homem que inspirou o hit Acorda, Pedrinho, da banda Jovem Dionísio. A canção fez muito sucesso em 2022 e foi uma das músicas mais ouvidas nas plataformas digitais naquele ano. A música falava sobre o homem que tirava cochilos durante um jogo de sinuca em um bar.

Nas redes sociais, os integrantes da banda Jovem Dionísio lamentaram a morte do senhor. "Com imensa tristeza em nossos corações que hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho. O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionisio é pelas amizades que fizemos la dentro. Ganhamos diversos amigos de todos os tipos. Cada pessoa com suas particularidades e histórias únicas. Mas sempre com uma coisa em comum: carinho. Pedrinho com toda certeza foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece", escreveram.

E completaram: "Qualquer pessoa que pisou lá dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. As diversas histórias que ja ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará pra todos nós. Hoje, o bar do Dionisio, a Jovem Dionisio, o Juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho, cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca".

View this post on Instagram A post shared by Jovem Dionisio (@jovemdionisio)

Irmã de Nick Carter morre aos 41 anos

Irmã do cantor Nick Carter, do Backstreet Boys, Bobbie Jean faleceu aos 41 anos, informou o site TMZ. De acordo com a publicação, a causa da morte dela ainda não foi revelada pela família, mas TMZ informou que ela faleceu neste sábado, 23, na Flórida, Estados Unidos.

A partida dela aconteceu apenas um ano e um mês após a morte de outro irmão dela, o cantor Aaron Carter, que faleceu em novembro de 2022. A morte de Bobbie foi confirmada pela mãe dela, Jane Carter, que falou sobre o luto de perder mais um filho.

“Estou em choque ao saber da morte repentina de minha filha, Bobbie Jean; e preciso de um tempo para processar a terrível realidade de que isso está acontecendo pela terceira vez. Quando eu for capaz de pensar com clareza, divulgarei uma declaração mais completa. Agora, eu peço para ficar no meu luto particular”, informou.

Então, Jane citou a neta, Bella, de 8 anos, que é filha de Bobbie. “Por mais profundamente que uma mãe sinta a perda de uma filha, o sofrimento de uma criança pequena pela perda de uma mãe é ainda maior. Portanto, gostaria de pedir a simpatia para fazer uma oração por minha preciosa neta, Bella, que já perdeu o pai e agora também está sem a mãe”, afirmou.