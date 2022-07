Pela 1ª vez, Tamy Contro sobe ao palco com Projota e dispara: ''Fui amada por 19.001 pessoas''

Tamy Contro se emociona ao contar sobre a 1ª vez que foi convidada a entrar no meio do palco durante um show de Projota

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 10h33

O último sábado, 09, já tinha tudo para ser bom para Projota (36) e Tamy Contro (30). Ela só não imaginava o quanto!

Ao acompanhar o marido em seu show em Pindamonhangaba, a influenciadora teve uma ótima surpresa: pela primeira vez desde o início do relacionamento deles, ela foi chamada a entrar no meio do palco.

No domingo, 10, a musa usou os Stories de seu Instagram para contar um pouco do quanto o momento foi emocionante para ela. Para ilustrar o post, a gammer usou um clique no qual apareceu sendo abraçada pelo rapper durante a apresentação.

“Comecei meu relacionamento com o Tiago em 2016. Nas centenas de shows que fui desde então, nunca tinha entrado no palco, no máximo para tirar fotos dele, de forma bem discreta. Ontem ele me pegou de surpresa no meio da música e me levou pro meio do palco”, começou contando.

“Foi especial, ainda mais pelo momento que estamos vivendo. Pude me sentir amada por ele e vocês, meu coração ficou quentinho demais. Pinda vai ficar para sempre na minha memória como uma lembrança boa do primeiro dia que eu fui amada por 19.001 pessoas”, refletiu Tamy ao final.

A declaração dela acabou confundindo alguns fãs, que acharam que ela estava anunciando sua segunda gravidez. Rapidamente, ela publicou um print de um internauta a questionando sobre o assunto e esclareceu todas as dúvidas.

“Essa emoção toda e os 19 mil e 1 pessoas… Essa 1 do final é o parzinho da Marieva [(2)]?”, perguntou o fã. “Não, gente [risos]! O 1 no caso é o meu próprio marido, mesmo”, explicou.

Confira a foto de Tamy Contro no palco durante show de Projota: