Paula Fernandes conta sobre acidente de carro que sofreu: ‘Uma virada de página’

Cantora Paula Fernandes participou do Encontro e aproveitou para falar sobre o acidente de carro grave que passou há menos de um mês com namorado

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 18h02

A cantora sertaneja Paula Fernandes (38) participou do programa Encontro nesta quinta-feira, 22, e aproveitou para falar sobre o acidente de carro grave que sofreu há pouco menos de um mês com seu namorado, Rony Cecconello, no interior de São Paulo.

De acordo com a cantora, um carro desgovernado bateu na parte de trás do carro em que ela estava, fazendo ela perder o controle da direção, capotando algumas vezes e se arrastando pelo asfalto até parar. Ela conta que foi salva por conta de estarem usando o cinto de segurança, se machucando apenas no braço, enquanto o namorado teve apenas alguns arranhões.

Ainda aproveitou para contar como está se sentindo após o susto: “Estou ótima, maravilhosa. Estamos bem, renascemos naquele dia. É muito bom poder estar aqui, depois de tudo o que a gente passou, poder vivenciar a vida de uma maneira diferente, porque para mim foi um grande aprendizado, uma virada de página, um grande portal”, contou para a apresentadora, Patrícia Poeta. “Estou mais feliz, mais leve, quero viver intensamente cada momento, então este nosso encontro está sendo muito especial”.

“As coisas pequenas se tornam menores ainda, a gente potencializa a questão do amor, procura priorizar o que é importante para nossa vida, vivendo um dia de cada vez. Sou muito ansiosa, Patrícia. São momentos únicos, a gente tem que aproveitar e essa é a mensagem que eu deixo”, completou.

Paula Fernandes revela que sofreu acidente de carro na véspera do seu aniversário

Paula Fernandes contou para seus seguidores no seu perfil oficial do Instagram que sofreu um acidente de carro no dia 27, um dia antes de seu aniversário de 38 anos.

“Eu ainda não sei bem como eu tô... Eu só sei que eu tô viva e que ontem eu renasci... Essa imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria nosso fim”, escreveu a cantora na legenda da foto de seu carro virado.