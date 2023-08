Paul McCartney confirma shows e anuncia vinda ao Brasil: “Vamos nos divertir”

O cantor e ex-integrante dos Beatles Paul McCartney confirmou sua vinda e cinco performances no Brasil

Nesta segunda-feira, 7, Paul McCartney deixou seus fãs surpresos ao compartilhar que está vindo para o Brasil ainda neste ano. Foi por meio do seu Instagram que o ex-integrante dos Beatles anunciou que trará sua turnê “Got Back” para os palcos brasileiros.

Em um vídeo ao som da canção “Get Back” dos Beatles, Paul respondia um comentário de uma fã pedindo para que ele viesse ao Brasil. “Ok, ok, eu ouvi vocês. Estou indo para o Brasil”, disse o cantor no vídeo do anúncio.

A turnê irá começar no dia 30 de novembro em Brasília. Em dezembro, Paul passará por Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, e encerrará sua passagem pelo país no dia 16 de dezembro no Rio de Janeiro, se apresentando no Maracanã.

“Got Back” marca a volta do artista aos palcos desde 2019, e se iniciou em abril nos Estados Unidos na cidade Spokane, em Washington. Antes de vir para o Brasil, Paul ainda passará com sua tour repleta de hits dos Beatles pela Austrália.

No seu site oficial, Paul comentou sobre sua vinda ao Brasil e o que espera deste retorno ao país com seus shows. “Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festival ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito”.

De volta?

Recentemente, Paul McCartney foi às suas redes sociais esclarecer rumores em relação a novas músicas dos Beatles. Os membros da banda se afastaram em 1970. Cerca de 10 anos depois, em dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado em frente a sua casa em Nova York. E em 2001, George Harrisson faleceu. O compositor Paul McCartney e o baterista Ringo Starr ainda estão vivos, e ainda compõe trabalhos.

“Tem sido ótimo ver uma resposta tão empolgante ao nosso próximo projeto dos Beatles. Ninguém está mais animado do que nós para compartilhar algo com vocês até o final do ano. Vimos alguma confusão e especulação sobre isso. Parece haver um monte de adivinhações aí fora. Não posso dizer muito agora, mas para ser claro, nada foi criado artificialmente ou sinteticamente. É tudo real e todos nós brincamos com isso. Limpamos algumas gravações existentes – um processo que durou anos. Esperamos que gostem tanto quanto nós. Mais novidades em breve”, escreveu o artista na postagem feita.