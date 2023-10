Pai de Gabriel Diniz anuncia o uso da inteligência artificial em álbum póstumo do filho

Gabriel Diniz faleceu em 2019, mas o pai dele anunciou que vai lançar um álbum do filho com o uso da inteligência artificial

Pai do cantor Gabriel Diniz, Cizinato Diniz surpreendeu os fãs do filho ao anunciar que vai lançar um álbum póstumo do artista. O cantor faleceu em 2019 ao sofrer um acidente de avião. Agora, o pai dele vai usar a inteligência artificial para criar um novo projeto musical do herdeiro.

A novidade foi revelada por Cizinato em um post nas redes sociais. Ele contou que vai usar o recurso tecnológico para fazer o álbum chamado ‘Não é, Mas Poderia Ser’, que deve ser lançado no dia 18 de outubro nas redes sociais.

"O Gabriel foi um gigante pioneiro ousado quanto à concretização de várias ideias e muitos projetos inovadores! Agora, com o avanço da Inteligência Artificial, não poderia ser diferente! "Simmm"!

No dia 18 de outubro e nos seus perfis oficiais do YouTube e Sua Música, será lançado o seu primeiro álbum desenvolvido com base no uso de IA: Não é, Mas Poderia Ser!", disse ele.

Como foi a morte de Gabriel Diniz?

O cantor Gabriel Diniz faleceu aos 28 anos e em pleno sucesso na música. Ele estava estourado nas paradas de sucesso por causa do hit Jenifer e partiu de forma trágica. O artista faleceu em 27 de maio de 2019 ao sofrer um acidente de avião.

O avião caiu na região Porto do Morto, em Sergipe, depois de decolar de Salvador, na Bahia, com destino a Maceió. Os três ocupantes da aeronave faleceram na queda, sendo Gabriel Diniz e os dois pilotos.

A causa da morte foi politraumatismo, já que os corpos estavam com traumas torácico e abdominal e fraturas.

Ex-noiva de Gabriel Diniz está casada e é mãe

A influenciadora digital Karoline Calheiros, que é ex-noiva do cantor Gabriel Diniz, já é mamãe! Ela deu à luz Léo, fruto do casamento com Tom Santos. O nascimento do bebê anunciado nas redes sociais em abril de 2023 em um post feito pelo marido dela.

Tom postou uma foto do bebê com macacão amarelo e brincou: “Bom dia, galera! Papai e mamãe estavam longe do Instagram. Estou aqui para avisar que cheguei”. Ele ainda fez um post com fotos do filho no feed do Instagram. "Os últimos dias foram intensos! Meus grande amores me deram sustos, mas hoje tranquilizamos geral! E estamos aqui, apresentando nosso Leleo pra todos! Ele é lindão, grandão, adora comer e muito sabido! Pra todos que falaram que a chave ia virar, virou! E nem começou ainda! Haha logo logo, esse insta vai ser de Leo! Tô muito apaixonado com tudo isso! Obrigado meu amor, você é perfeita!", escreveu.

Logo depois, Karoline mostrou uma foto da cabeça do filho enquanto estava no seu colo e contou sobre o cabelo dele. “Para quem achou que eu ia nascer carequinha, olha aí a azia da mamãe. E mamãe amou demais”, disse ela.

Karoline e Tom se casaram em setembro deste ano em uma cerimônia romântica e mostraram os detalhes nas redes sociais.“Amor, amor, amor e mais nada!”, disse ela ao mostrar as fotos do seu casamento. O marido dela também fez uma homenagem para a jovem. “Te amo, meu amor! Obrigado por me fazer o homem mais feliz desse mundo! Tudo foi incrível! Só de imaginar que não tínhamos nada a ver, estou muito feliz em casar com a mulher da minha vida”, disse ele.