O que Maiara tem tatuado em seu dedo? Tatuagem chamou a atenção em novas fotos

Após Maiara aparecer sem a aliança, os internautas perceberam tatuagem no dedo dela. Saiba o que está escrito

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, deu o que falar na internet nesta semana ao aparecer sem a aliança do namoro com o cantor Matheus Gabriel. Porém, os dois ainda não se pronunciaram se continuam juntos ou não. Enquanto isso, os fãs que foram observar as fotos dela sem a aliança perceberam que a artista tem uma tatuagem na mão esquerda.

Maiara tem uma tatuagem um dos dedos da mão esquerda. Ela tatuou a palavra ‘God’, que, em inglês, significa Deus. A tatuagem já é antiga, mas é discreta e quase não aparece nas fotos da artista.

Recentemente, ela compartilhou uma foto em close de sua mão e a tatuagem ficou em destaque.

Os looks luxuosos de Maiara e Maraisa para show

As cantoras Maiara e Maraisa capricharam na escolha do figurino para o show no Rodeio de Jaguariúna neste final de semana. As duas apareceram vestidas como Rainhas do Rodeio e os looks chamaram a atenção.

Elas apostaram em figurinos que foram bordados à mão com aplicações de pérolas, pedras, muito couro e franjas. No final, cada look pesava cerca de 8 kg. Maiara apostou em um look branco e Maraisa surgiu com o figurino em tom de rosa.

Os looks foram criados pela fashion stylist Roze Motta em parceria com o estilista Marcelo Orlale. “Quando a Maraisa me contou que seu sonho de infância era ser rainha do rodeio, senti que tínhamos uma oportunidade única de tornar isso realidade. Os chapéus, brilhos, recortes e franjas foram meticulosamente escolhidos não apenas complementaram seus visuais, mas também deram às artistas um toque de autenticidade e glamour que as destacou como verdadeiras rainhas do rodeio”, afirmou ela.