Maiara e Maraisa usam figurinos que pesam 8 kg em noite de show

Maiara e Maraisa aparecem vestidas de Rainhas do Rodeio em show. Saiba detalhes sobre eo look delas

As cantoras Maiara e Maraisa capricharam na escolha do figurino para o show no Rodeio de Jaguariúna neste final de semana. As duas apareceram vestidas como Rainhas do Rodeio e os looks chamaram a atenção.

Elas apostaram em figurinos que foram bordados à mão com aplicações de pérolas, pedras, muito couro e franjas. No final, cada look pesava cerca de 8 kg. Maiara apostou em um look branco e Maraisa surgiu com o figurino em tom de rosa.

Os looks foram criados pela fashion stylist Roze Motta em parceria com o estilista Marcelo Orlale. “Quando a Maraisa me contou que seu sonho de infância era ser rainha do rodeio, senti que tínhamos uma oportunidade única de tornar isso realidade. Os chapéus, brilhos, recortes e franjas foram meticulosamente escolhidos não apenas complementaram seus visuais, mas também deram às artistas um toque de autenticidade e glamour que as destacou como verdadeiras rainhas do rodeio”, afirmou ela.

Fotos: Amanda Galdino

Maraisa faz rara aparição com seu noivo

Na quinta-feira, 28, a cantora Maraisa fez uma rara aparição em público com o noivo, o empresário Fernando Moccó. Os dois anunciaram o noivado mais cedo e já celebraram o novo passo na vida deles durante um evento do lançamento do novo DVD delas, chamado Ao Vivo em Portugal, ao lado de sua irmã gêmea, Maiara.

Abraçados e sorridentes, eles exibiram as alianças de noivado para os fotógrafos de plantão. Nos bastidores, ela contou sobre a alegria de estar noiva em uma conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

“Estou muito feliz, está todo mundo muito equilibrado”, disse ela, e brincou: “Até as pessoas que dão golpes precisam mudar um dia”. Vale lembrar que Maraisa e seu noivo se conhecem desde a infância, pois eram vizinhos, mas o romance só começou recentemente. O noivado aconteceu durante um jantar romântico em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Foto: Tomze Fonseca/ AgNews