Acabou?! Maiara aparece sem aliança em novas fotos e fã pergunta: ‘Cadê?’

Maiara, da dupla com Maraísa, exibe novo ensaio fotográfico nos bastidores de show e fãs percebem que ela está sem a aliança de namoro

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 12, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. A estrela exibiu as fotos do look que usou para um show em Juiz de Fora, Minas Gerais, mas um detalhe roubou a cena: ela está sem a aliança de namoro.

Nas fotos, Maiara surgiu deslumbrante com um look todo preto e com transparência. Para completar o visual, ela pintou as minhas de vermelho e ostentou o cabelão ondulado. Nas imagens, ela deixou as mãos à mostra e revelou que não estava usando a aliança de compromisso.

Maiara usava uma aliança para representar o seu namoro com o cantor Matheus Gabriel. Porém, a ausência do anel em sua mãe levantou os rumores de que eles podem ter se separado. Por enquanto, eles não se pronunciaram se continuam juntos ou não.

Nos comentários da foto, os fãs questionaram a ausência da aliança. “Cadê a aliança? Eles terminaram?”, questionou um seguidor. “Não tá usando a aliança mesmo”, declarou outro. “Fez questão de mostrar a mão sem aliança”, escreveu mais um.

Os looks luxuosos de Maiara e Maraisa para show

As cantoras Maiara e Maraisa capricharam na escolha do figurino para o show no Rodeio de Jaguariúna neste final de semana. As duas apareceram vestidas como Rainhas do Rodeio e os looks chamaram a atenção.

Elas apostaram em figurinos que foram bordados à mão com aplicações de pérolas, pedras, muito couro e franjas. No final, cada look pesava cerca de 8 kg. Maiara apostou em um look branco e Maraisa surgiu com o figurino em tom de rosa.

Os looks foram criados pela fashion stylist Roze Motta em parceria com o estilista Marcelo Orlale. “Quando a Maraisa me contou que seu sonho de infância era ser rainha do rodeio, senti que tínhamos uma oportunidade única de tornar isso realidade. Os chapéus, brilhos, recortes e franjas foram meticulosamente escolhidos não apenas complementaram seus visuais, mas também deram às artistas um toque de autenticidade e glamour que as destacou como verdadeiras rainhas do rodeio”, afirmou ela.