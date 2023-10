O que aconteceu com o perfil de Marília Mendonça no Instagram? Conta da cantora sumiu

Perfil de Marília Mendonça no Instagram sai do ar menos de dois anos após a morte dela. Saiba o que aconteceu

Nesta quinta-feira, 5, os fãs da cantora Marília Mendonça foram surpreendidos com o sumiço da conta dela no Instagram. Depois da morte trágica da artista, a família decidiu manter o perfil dela no ar e até fez alguns posts em momentos simbólicos ao longo dos últimos anos. Porém, a conta dela foi desativada e não pode mais ser acessada pelos admiradores.

O perfil de Marília Mendonça no Instagram (@mariliamendoncacantora) não aparece mais na rede social e a família informou que foi um procedimento automático da plataforma. De acordo com o site Splash UOL, a assessoria da família informou que aconteceu um processo de verificação automática na plataforma, mas já entraram em contato com a empresa para resolver a situação .

Vale lembrar que o sumiço do perfil de Marília Mendonça aconteceu quase dois anos após a morte dela e também apenas um dia após o resultado do inquérito de investigação do acidente de avião ser divulgado. A Polícia Civil de Minas Gerais atribuiu a responsabilidade do acidente ao piloto e ao copiloto do avião e pediu o arquivamento do caso.

A investigação apontou que houve negligência e imprudência dos pilotos do avião, que não conheciam o local que seria o pouso e não fizeram contato com outros profissionais sobre o aeródromo. O delegado do caso, Ivan Lopes, ainda informou que a investigação descartou falha mecânica e também um possível atentado. Assim, o inquérito chegou a conclusão de que foi um homícidio culposo, quando não há a intenção de matar, triplamente qualificado por parte dos pilotos. Com isso, a Polícia Civil pediu o arquivamento do caso e a extinção da punibilidade porque os pilotos faleceram no acidente.

Irmão de Marília Mendonça fala sobre o fim do inquérito

Irmão da cantora Marília Mendonça, João Augusto falou pela primeira vez sobre o resultado do inquérito que investigou a responsabilidade do acidente de avião que tirou a vida da cantora em 2021. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ele contou como a família viu a conclusão dos investigadores sobre o caso.

"Faltou transparência. Para a família continua a dúvida. Achamos que para eles foi cômodo culpar os pilotos e isentar a companhia energética de Minas Gerais. Eles mesmo se culparam sinalizando os fios de alta tensão após o acidente. Isso é um fato, e contra fatos não há argumentos", disse ele.

E completou: "Assim que o inquérito for entregue ao poder judiciário, iremos acompanhar e indagar certas questões que ainda não foram respondidas. Minha mãe, assim como eu, espera respostas claras e objetivas. Acreditamos que a justiça ainda não foi feita e o caso não foi solucionado. Somos pessoas de fé e acreditamos que a justiça de Deus será feita. Essa não falha. Teremos um esclarecimento sobre os fatos".