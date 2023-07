Nova chance? Leo Chaves fala sobre possibilidade de voltar a cantar com Victor

O cantor Leo Chaves relembrou o fim da dupla com o irmão, Victor, e revelou se eles pensam em voltar a cantar juntos

O cantor Leo Chaves falou sobre a possibilidade de voltar a cantar ao lado do irmão, Victor Chaves, acusado de agredir a ex-mulher. Os sertanejos anunciaram o fim da dupla em 2018.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, o artista além de relembrar a parceria com o irmão, também falou sobre sua volta aos palcos em carreira solo após passar alguns anos se dedicando apenas a apresentações particulares.

"Eu fiquei cinco anos só fazendo show fechado, corporativo, desde 2018, quando paramos a dupla. Foi agora, em 2023, que eu retornei minha carreira solo. Isso foi uma estratégia minha. Muitas duplas que se separaram tiveram muita dificuldade, o histórico no mercado não é positivo", justificou.

Depois, Leo falou sobre o fim da dupla com Victor, e afirmou que o caso de agressão não foi a causa do rompimento. "Foi difícil aceitar que tinha acabado, porque estávamos vivendo um casamento que não existia mais. Não foi por causa do acontecimento com o meu irmão. Antes daquilo a gente já tinha um conflito intenso de divergência de opiniões, de estilos, do que queríamos em cima do palco. As pessoas que iam ao show viam que éramos pessoas que queriam coisas diferentes", explicou.

Ele ainda falou sobre ter enfrentado uma crise financeira após o rompimento da dupla. "Passei um momento muito turbulento na minha vida, porque já tinha certa dependência financeira e emocional do Victor e Leo. Você tem que mudar soa rotina, sua convivência. Financeiro principalmente, porque eu ia ter que gerir uma empresa, montar um negócio, vender um produto novo. Deu certo porque eu diversifiquei o repertório", contou.

Por fim, após ser questionado sobre uma possível volta da parceria com o irmão, o cantor confessou que no momento não pensam nisso, mas brincou sobre a possibilidade. "Agora não [temos isso em mente]. Vamos perguntar para os videntes, acho que os videntes terão mais facilidade de responder isso. A gente não fala sobre isso, quase não fala sobre assuntos profissionais", comentou.

Confira:

#Exclusivo!



Leo Chaves abriu o coração sobre os pontos altos e baixos da época da dupla Victor e Leo!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/DKEagWcNhQ — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 31, 2023

Leo revela atritos com o irmão

O cantor Leo Chaves está em carreira solo há alguns anos e relembrou como eram os desentendimentos com o irmão, Victor, quando formavam uma dupla sertaneja. Ele contou que os dois tinham discussões nos bastidores, mas se amam como família.

"Ao mesmo tempo em que a gente se ama muito, a gente sempre teve muita diferença. A gente era hiena e leão. Quando as diferenças vinham à tona, era uma loucura. A equipe ficava muito tensa também. Ao mesmo tempo em que gente tinha um ódio, a gente tinha amor", disse ele no canal de André Piunti no YouTube.

Então, ele relembrou que eles brigavam nos bastidores do The Voice Kids, da Globo. "A gente disfarçava bem porque parece que a gente é bom ator. Mas lembro de bastidores do The Voice Kids, quando entrava ao vivo, sorrisão bonito. Acabava e a gente xingava um ao outro", contou.