Naiara Azevedo volta a aparecer no palco após acusações contra o ex-marido

Depois de fazer acusações contra o ex-marido, a cantora Naiara Azevedo fez sua primeira aparição em público ao participar de show de amigos

A cantora Naiara Azevedo voltou aos palcos nesta semana depois de fazer acusações contra o ex-marido, Rafael Cabral. Ela fez sua primeira aparição em público após acusar o ex de violência patrimonial e física - e, ele negou as denúncias.

A estrela participou da gravação do DVD da dupla Gilberto e Gilmar na noite de quarta-feira, 6, em Goiânia, e apareceu feliz nos stories do Instagram antes de entrar no palco. Ela surgiu com um vestido bege justo ao corpo e exibiu sua beleza.

Logo depois, ela deixou uma mensagem nas redes sociais ao revelar que estava iniciando a agenda de shows da semana. “Deus nos acompanhe. Grandes coisas estão por vir! Grandes são os planos daquele que nos guarda”, disse.

O que Naiara Azevedo falou sobre o ex-marido?

Em entrevista no Fantástico, da Globo, Naiara Azevedo revelou detalhes das acusações contra o ex-marido. "Eu nunca queria ter chegado ao ponto de ter essa entrevista, de falar sobre esse assunto. Eu sempre fui extremamente discreta com a minha vida pessoal”, disse ela.

Então, a artista contou sobre o episódio de quando precisou adiar um show por não conseguir retirar os equipamentos para a viagem. "Quando eu estava saindo de viagem, os meus funcionários foram carregar os equipamentos que a gente leva a estrada e foi dada uma ordem de que não poderia ser carregado o equipamento caso eu não pagasse o aluguel. Por que eu tenho que pagar o aluguel de algo que é meu? A carreta é minha, o equipamento é meu, o cenário é meu”, contou.

Assim, ela acusou o ex-marido de violência patrimonial. "Até então eu já havia sofrido violência física, moral, mas a violência patrimonial foi o meu gatilho. Eu vi que estava sendo impedida de trabalhar”, disse ela, que exibiu fotos de hematomas em seu corpo em sua denúncia na delegacia. "É uma coisa muito difícil. Não julgo quem passa por esse tipo de situação. Eu já fiz uma campanha de violência contra a mulher”.

E completou: "Os dois primeiros anos da minha carreira, que foram os meus maiores faturamentos, 4 milhões por mês. Sabe quanto eu pegava por mês? Mil reais. Eu nunca tive acesso a nada”.

Com isso, ela contou que era casada em comunhão parcial de bens e que a partilhar ainda não foi feita. "Eu venho cobrando para fazer a partilha de bens, mas nunca aconteceu. Eu só quero o que é meu, o que eu trabalhei para ter. Eu não quero uma gota do suor do meu ex-marido. Ele trabalhou e merece ter direito do 50% dele. Eu só quero o que é meu. Quero clareza diante do meu trabalho, do meu suor, da minha luta”, afirmou ela, e continuou: "Uma frase que quero deixar: ‘Por mais que você ame e confie, não entregue suas vidas nas mãos de ninguém'. Eu entreguei a minha vida na mão do meu marido e estou vivendo isso hoje”.

