Naiara Azevedo abre o jogo sobre o que aconteceu com sua voz: ‘Bolhas’

Após participação na Globo, Naiara Azevedo explica o que aconteceu com sua voz para ter ficado com rouquidão

A cantora Naiara Azevedo abriu o jogo sobre o que aconteceu com sua voz. Na manhã desta sexta-feira, 22, ela participou do programa Encontro, da Globo, e os fãs perceberam que a voz dela está mais rouca. Então, a artista apareceu nas redes sociais para explicar que está passando por problemas de fundo emocional e isso afetou sua voz.

Ela disse que está com problemas em sua vida pessoal e na carreira após se separar do ex-marido e contou que desenvolveu úlcera e problemas na garganta. “Eu vi a galera comentando a respeito da minha voz, da minha rouquidão. Realmente, eu tenho passado por algumas coisas na vida pessoal e no trabalho. O corpo da gente, o psicológico, acaba externando”, disse ela.

Então, ela listou o que está acontecendo. "Eu tenho refluxo fortíssimo. E em alguns momentos, quando ele evolui, acaba se tornando uma úlcera. Estou com o trato vocal cheio de bolhas, fiz exames esses dias. Estou sendo acompanhada por fonoaudióloga, otorrinos. está cheio de bolhas, inchado, estou com um calo, estou com alguns problemas na garganta. Não me impede de cantar, mas desenvolvi uma cerca rouquidão”, afirmou.

Então, a artista ainda disse que o lado emocional também afetou a sua pele, deixando-a com feridas no rosto e nas costas. "Também desenvolvi uma certa dermatite, umas feridinhas. Estou tomando antibiótico. Fiquei com feridas, nas costas também. Mas tudo isso vai passar. Quero deixar uma mensagem positiva. Tudo na vida da gente, a gente passa por processos bons e ruins. A gente passa, então vai passar. Vai ficar tudo bem”, contou.

Naiara Azevedo falou sobre o ex-marido na TV

A cantora sertaneja Naiara Azevedo apareceu nesta sexta-feira, 22, no Encontro. Em uma rara presença na televisão desde que denunciou o ex-marido, ela afirmou que só teve coragem porque foi incentivada pela delegada que ouviu sua denúncia. "Puxou minha língua e eu acabei 'hablando' tudo. Eu, na verdade, guardei isso por muitos anos, foram 10 anos de relação, porque eu nunca, de fato, quis deixar uma imagem negativa sobre meu ex-marido. Até porque eu respeito muito a família, ele tem uma filha de 15 anos, eu tenho pai, tenho pessoas que me amam do lado e pessoas que amam ele do lado dele", afirmou.

Naiara Azevedo afirmou o que ouvia da boca do então marido. "Muitas vezes ouvi dele durante anos que eu não tinha família, que minha família não me amava, que eu não tinha ninguém por mim, que se não fosse ele minha carreira estaria acabada, que ele ia acabar com minha carreira, que ele ia acabar com minha vida", relatou.

A artista declarou que foi muito pressionada psicologicamente. "Quando a gente separava chegavam contas e contas, boletos e boletos, cortes do meu orçamento, e ele assim 'se vira, quero ver você se virar sozinha'", disse ela emocionada.