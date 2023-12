Naiara Azevedo surpreende ao mandar recado para o ex: "Desejo o melhor"

Naiara Azevedo surpreende ao mandar recado para o ex; cantora apareceu no 'Encontro' após denunciar o ex-marido por violência doméstica; veja

A cantora sertaneja Naiara Azevedo apareceu nesta sexta-feira, 22, no Encontro. Em uma rara presença na televisão desde que denunciou o ex-marido, ela contou detalhes do momento em que decidiu denunciá-lo.

Na conversa, ela afirmou que só teve coragem porque foi incentivada pela delegada que ouviu sua denúncia. "Puxou minha língua e eu acabei 'hablando' tudo. Eu, na verdade, guardei isso por muitos anos, foram 10 anos de relação, porque eu nunca, de fato, quis deixar uma imagem negativa sobre meu ex-marido. Até porque eu respeito muito a família, ele tem uma filha de 15 anos, eu tenho pai, tenho pessoas que me amam do lado e pessoas que amam ele do lado dele", afirmou.

Naiara Azevedo afirmou o que ouvia da boca do então marido. "Muitas vezes ouvi dele durante anos que eu não tinha família, que minha família não me amava, que eu não tinha ninguém por mim, que se não fosse ele minha carreira estaria acabada, que ele ia acabar com minha carreira, que ele ia acabar com minha vida", relatou.

A artista declarou que foi muito pressionada psicologicamente. "Quando a gente separava chegavam contas e contas, boletos e boletos, cortes do meu orçamento, e ele assim 'se vira, quero ver você se virar sozinha'", disse ela emocionada.

Ao final, a sertaneja ainda disse que a fé tem sido importante nesse momento. "Além da Justiça dos homens, eu acredito na Justiça divina e eu desejo que seja feita da melhor forma para ambas as partes. De coração, desejo o melhor para ele e para família dele", disse.

A VOLTA AOS PALCOS

A cantora Naiara Azevedo voltou aos palcos nesta semana depois de fazer acusações contra o ex-marido, Rafael Cabral. Ela fez sua primeira aparição em público após acusar o ex de violência patrimonial e física - e, ele negou as denúncias.

A estrela participou da gravação do DVD da dupla Gilberto e Gilmar na noite de quarta-feira, 6, em Goiânia, e apareceu feliz nos stories do Instagram antes de entrar no palco. Ela surgiu com um vestido bege justo ao corpo e exibiu sua beleza.