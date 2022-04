Music Of The Spheres World Tour: Coldplay anuncia três shows no Brasil; saiba mais

As apresentações da banda Coldplay acontecem no dia 11 de outubro no Rio de Janeiro e nos dias 15 e 16 em São Paulo

07/04/2022

Dia de muita surpresa para os fãs de Coldplay! Nesta quinta-feira, 7, a banda anunciou mais três shows da turnê Music Of The Spheres no Brasil.

A tão amada banda britânica vai passar pelo Rio de Janeiro dia 11 de outubro, no Estádio Nilton Santos - Engenhão. E em São Paulo, nos dias 15 e 16 de outubro no Allianz Parque.

A turnê é acompanhada por uma série de iniciativas de sustentabilidade e conta com diversos convidados especiais, incluindo H.E.R, que vai abrir os shows do Brasil. Camila Cabello, Carla Morrison e London Grammar.

Mais de 2,6 milhões de ingressos já foram vendidos para a turnê que começou em 18 de março. Coldplay vai seguir com shows nos Estados Unidos e Europa. Mais datas e cidades ainda serão divulgadas.

Coldplay também tem apresentação confirmada no Rock in Rio 2022, e vai subir ao Palco Mundo com os ingressos já esgotados.

Os ingressos para o show de Rio de Janeiro e São Paulo serão vendidos a partir do dia 11 de abril para clientes Elo. A venda geral acontece dia 12 pelo site Eventim.

A Music Of The Spheres World Tour é realizada pela Live Nation Brasil.

