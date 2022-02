Nova música de Coldplay com Selena Gomez ganha clipe emocionante

O clipe de "Let Somebody Go" é inteiro em preto e branco e foi lançado na tarde deste dia 7

Nesta segunda-feira, 7, foi lançado o videoclipe da música Let Somebody Go, uma parceria entre a banda Coldplay e Selena Gomez (29) .

O clipe, todo em preto e branco, tem atuações do vocalista da banda Chris Martin (44) e Selena Gomez. Os dois fazem o papel de um casal que está se separando, que é o tema presente na letra da música cantada pela dupla.

A direção do clipe ficou a cargo de Dave Mayers (49), que dirigiu clipes muito conhecidos pelos fãs de música pop. No Tears Left To Cry e God Is A Woman, da cantora Ariana Grande (28) e Firework, música da diva pop Katy Perry (37) são alguns dos clipes de sua carreira.

Let Somebody Go é a quinta faixa do álbum Music Of The Spheres, que também tem um feat com a banda BTS. A parceria entre a banda que vai se apresentar no Rock In Rio 2022 e a atriz de Only Murders In The Building foi anunciada no dia 4 de outubro do ano passado.

Para anunciar o lançamento do clipe, Selena Gomez postou em seu Instagram uma foto ao lado vocalista do Coldplay e ex-marido de Gwyneth Paltrow (49).

Nos comentários do post, os fãs foram à loucura com a parceria! "Que collab épica e vídeo lindo", comentou um seguidor. Outra fã escreveu: "Os dois são perfeitos".

