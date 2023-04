Morre Moonbin, do grupo de K-pop ASTRO, aos 25 anos

O cantor Moonbin foi encontrado morto em sua casa aos 25 anos de idade

O cantor Moonbin, que fez parte do grupo de K-pop ASTRO, faleceu aos 25 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida em sua casa nesta quarta-feira, 19. A polícia foi até o local e a morte foi anunciada. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família.

A empresa Fantagio, responsável pelo grupo ASTRO, confirmou a morte do artista. “Em primeiro lugar, gostaríamos de nos desculpar pela triste e comovente notícia. Em 19 de abril, Moonbin, membro do ASTRO, de repente nos deixou para se tornar uma estrela no céu. Embora não possamos comparar nossa tristeza com a dor que as famílias enlutadas estão sentindo, perdendo um filho e irmão amado, os membros do ASTRO, colegas artistas da Fantagio, executivos da empresa e funcionários estão de luto pelo falecido em grande e choque. É ainda mais doloroso entregar esta notícia tão repentinamente aos fãs que apoiaram Moonbin e lhe enviaram seu amor", informaram.

E completaram: "Estamos com o coração partido porque conhecemos os sentimentos do falecido, que sempre amou e pensou em seus fãs mais do que qualquer outra pessoa. Pedimos sinceramente que se abstenham de relatos especulativos e maliciosos para que as famílias enlutadas, que se encontram em estado de grande tristeza e pesar devido à repentina notícia, possam homenagear o falecido. De acordo com a vontade das famílias enlutadas, o funeral será realizado da forma mais discreta possível com os familiares e colegas de empresa. Mais uma vez, enviamos nossas mais profundas condolências ao falecido".

A imprensa internacional informou que a polícia não descartou a possibilidade do cantor ter tirado a própria vida. No entanto, o corpo dele passará por procedimentos para atestar a causa da morte.

Vale lembrar que o cantor Moobin iria fazer um show no Brasil em junho em um evento de K-pop.