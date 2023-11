Morre a fã de Taylor Swift que ganhou chapéu da cantora

Jovem de 16 anos, que era fã de Taylor Swift, morre após viralizar nas redes sociais durante show dela nos EUA

Uma fã da cantora Taylor Swift faleceu aos 16 anos. A jovem Ally Anderson viralizou nas redes sociais durante a turnê dela pelos Estados Unidos ao ter sido uma fã sortuda ao ganhar um chapéu que ela usou na apresentação.

O vídeo dela repercutiu entre os outros fãs da artista e a morte dela surpreendeu a todos. Ela era fã de Swift desde os 8 anos de idade e até fez uma tatuagem para homenageá-la.

Ally lutava contra o câncer há cinco anos e não resistiu. A mãe dela, Patty Garner Anderson, contou à Revista People que ficou feliz ao ver a filha sorrir no show da cantora, já que não via a jovem sorrindo daquele jeito há muito tempo.

Taylor Swift foi homenageada no Cristo Redentor

Após uma grande movimentação de seus fãs brasileiros, a cantora Taylor Swift ganhou uma homenagem no Cristo Redentor, ponto turístico mais famoso do Rio de Janeiro. De passagem pelo Brasil com a The Eras Tour, a chegada da artista ao país foi celebrada com uma projeção na estátua do Corcovado.

Nesta noite de quinta-feira, 16, o Cristo exibiu a imagem em referência à camiseta usada por Swift no clipe de You Belong With Me, de 2009. No entanto, sua roupa ganhou o escrito "Bem-vinda ao Brasil" (Welcome to Brasil, em inglês), com direito ao nome de todos os estados brasileiros escritos por toda "camiseta". O desenho é de responsabilidade de Gabriel Dadam, diretor de arte e membro de um dos fã-clubes brasileiros de Taylor.

A homenagem foi por pedido dos fãs, que solicitaram a projeção para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele, por sua vez, repassou o pedido para o Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, que realizou o projeto movimentado pelos brasileiros.

Taylor Swift fará sua estreia com a turnê nesta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro, onde ela realizará três shows no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, durante o fim de semana de 18 e 19 de novembro. A finalização acontecerá em São Paulo, onde a loirinha subirá aos palcos do Allianz Parque entre os dias 24 e 26 de novembro.