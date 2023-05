Miley Cyrus revela se seu novo álbum é sobre ex-marido, Liam Hemsworth

Miley Cyrus lançou o single ‘Flowers’ em janeiro e os internautas foram a loucura atrás de indiretas para o ex da cantora

Miley Cyrus (30) lançou seu novo álbum, "Endless Summer Vacation", e o hit "Flowers", fazendo sucesso no mundo todo e colocando a cantora de volta nas paradas musicais. A música tem uma letra bastante pessoal, com fãs e mídia especulando se ela foi inspirada pelo ex-marido da cantora, Liam Hemsworth (33).

Os dois tiveram um relacionamento bastante conturbado e agora Miley finalmente revela se seu novo projeto é, ou não é, sobre o astro.

Durante uma entrevista à "Vogue" Britânica, Miley diz: "Eu não apagaria minha história ou gostaria que ela fosse apagada. Ter uma vida interessante torna uma narrativa interessante." Embora "Flowers" seja frequentemente atribuída ao seu rompimento com Liam, a estrela afirmou que "nunca precisaria ser uma mestra na arte de enganar o público" - observando que o álbum reflete uma série de situações românticas, e não especificamente focado em um em particular.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth tiveram um relacionamento que capturou a atenção do público por muitos anos. Eles se conheceram em 2009 nas gravações do filme "A Última Música" e logo começaram a namorar, entre indas e vindas o casal se separou oficialmente em agosto de 2019, apenas oito meses após o casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por British Vogue (@britishvogue)

Miley Cyrus choca fãs ao anunciar que não fará mais turnês

Nesta quarta-feira, 24, Miley Cyrus surpreendeu seus fãs ao compartilhar um texto em seu Instagram onde anunciava que não faria mais turnês.

“Para esclarecer, eu me sinto mais conectada com os meus fãs agora mais do que nunca. Quando eu venço, NÓS vencemos. Mesmo que eu não os veja cara a cara toda noite em um show, eu sinto meus fãs profundamente em meu coração. Estou constantemente criando e inovando em novas formas que possam me manter conectada com o público que eu amo – sem sacrificar meus essenciais”, escreveu a cantora.

Miley ainda assegurou que a decisão não tem nada a ver com os fãs.