Membro da equipe de Lana Del Rey é assaltado no Rio e xinga Brasil: ‘Lixos’

Will Whitney, técnico de bateria de Lana Del Rey, tem celular roubado durante passagem pelo Brasil e se irrita

O técnico de bateria Will Whitney, membro da equipe de instrumentos da cantora Lana Del Rey, usou suas redes sociais para revelar que foi vítima de um roubo durante sua passagem pela cidade do Rio de Janeiro. Irritado, o profissional compartilhou com seus seguidores que teve seu celular levado, relatando que não vê a hora de deixar o Brasil.

“Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de merd* numa moto. Fod*-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa”, escreveu o técnico de bateria, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, completando com as hashtags “Fod*-se o Brasil” e “Lixos Humano”.

E o profissional não esconde de forma nenhuma sua indignação de estar no Brasil, visto que em sua bio do Instagram ele escreveu: “Relutantemente em: São Paulo”, onde vai ser realizado o próximo show de Lana. Mas, sem coragem de ouvir os comentários alheios, o técnico de bateria privou os comentários da postagem, porém, isso não importou para os brasileiros, que foram às redes sociais reclamar.

“Xenofóbico”, “Tchau e por favor não volte nunca mais”, “Respeite nosso país! O único pedaço de merd* é você. Espero que você perca seu emprego!”, “Entendo a revolta, mas se tivesse sido roubado num país da europa não tava xingando assim, sabemos o nome disso. Por mim, pode ir embora e nunca mais voltar”, são algumas das mensagens que podem ser achadas pela internet.

Baterista da equipe de Lana Del Rey foi roubado no Brasil.



Lana Del Rey esbanja simpatia ao desembarcar no Brasil

Na semana passada, Lana Del Rey desembarcou no aeroporto, desembarcou no aeroporto Santos Dumont e atendeu muitos fãs que aguardavam sua chegada. Muito animada, ela deu autógrafos, tirou selfies, gravou vídeos, recebeu presentes dos fãs e deu até uma palinha da faixa “Lust for Life”. “Take off all your clothes”, entoaram enquanto Lana tirava o casaco.

Além de fazer a alegria dos fãs, a cantora, que trouxe também membros de sua família e amigos próximos para aproveitar o Rio de Janeiro, tirou diversas fotos, assinou cópias de seus livros e cds, e chegou até a autografar o braço de um fã. Por fim, Lana deu um palinha de uma canção que deve estar no setlist de seus próximos shows e encantou por onde passou.