Marrone recorda gesto solidário para ajudar Maiara e Maraísa no início da carreira: "Muito orgulho"

Marrone contou que chegou a comprar camarote de show de Maiara e Maraisa para ajudar a dupla no início da carreira: "Se precisar faço de novo"

Na última quinta-feira, 23, a dupla Bruno e Marrone esteve na gravação do novo DVD de Maiara e Maraisa, na Pecuária de Goiânia. Em entrevista ao portal LeoDias, os cantores falaram da amizado com elas e recordaram gesto solidário no início da carreira.

Bruno ressaltou a evolução das artistas desde a primeira participação em um DVD. “É uma experiência interessante. Nós fizemos parte do primeiro DVD, elas ainda não faziam esse sucesso, era o começo, e hoje a gente está fazendo mais um DVD, mais uma participação, em que Maiara e Maraisa são um nome nacional, uma das duplas de maior sucesso do Brasil. Para nós é motivo de muito orgulho ter feito parte desse processo”, disse ele.

Na sequência, Marrone contou que conheceu Maiara e Maraisa ainda em Goiânia. “As meninas me conheceram através de um vizinho meu e elas foram lá para casa, toda semana estavam na minha casa tomando uma comigo, cantando, elas me mostravam a música ‘10%’, sempre cantavam pra mim, e elas falaram que iam mostrar para Bruno. ‘Graças a Deus que ele não gostou, essa música é de vocês, vai fazer sucesso com vocês’. Elas sempre me chamavam de padrinho”, compartilhou.

A dupla de Bruno ainda recordou que comprou um camarote do show da dupla para ajudá-las no início da carreira musical. “A gente era muito amigo, fiquei com dó e tive a iniciativa de dar essa força pra elas. A gente tem que procurar fazer o bem. Elas são minhas amigas há muitos anos, fiquei feliz de ter feito isso e se precisar faço de novo”, garantiu Marrone.

Por que a fortuna de Marrone é maior do que a de Bruno?

Uma das duplas de maior sucesso no sertanejo, Bruno e Marrone não tem o mesmo dinheiro guardado no banco. É que os dois administraram de forma bem diferente o que ganharam ao longo da carreira.

Com mais de 30 anos de estrada e milhões de discos vendidos, os dois acumularam uma verdadeira fortuna ao longo da trajetória. Mas, Bruno acabou sofrendo um duro golpe que levou embora parte de seus rendimentos.

Tudo começou quando ele decidiu investir em um aviário. “Eu era muito mão aberta até um dia ter um problema. Eu passei por uma fase muito difícil. Montei uma granja e, quando eu estava comprando ela com um sócio, perguntei: ‘Qual chance de dar errado?’. E me disseram que só se a Sadia quebrar, e então ela quebrou. Já faz 15 anos isso, mas hoje a granja funciona bem”, disse Bruno ao jornalista Leo Dias.

Apesar de ter perdido parte dos rendimentos, Bruno hoje está bem financeiramente, assim com o parceiro Marrone, que inclusive é dono de uma fazenda luxuosa no interior de Goiás que chama a atenção dos fãs nas redes sociais.

Com mais de 35 mil hectares, a fazenda de Marrone fica em Jussara e tem até um lago gigante, onde o sertanejo pratica a pesca esportiva. Ainda há uma quadra de vôlei na propriedade para o lazer - isso sem contar o cultivo de soja.