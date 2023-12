Fim do mistério! Por que a fortuna de Marrone é maior do que a de Bruno?

Fortuna de Marrone é maior do que a de Bruno após acontecimentos do passado; entenda o que rolou quando eles começaram a carreira

Uma das duplas de maior sucesso no sertanejo, Bruno e Marrone não tem o mesmo dinheiro guardadi no banco. É que os dois administraram de forma bem diferente o que ganharam ao longo da carreira.

Com mais de 30 anos de estrada e milhões de discos vendidos, os dois acumularam uma verdadeira fortuna ao longo da trajetória. Mas, Bruno acabou sofrendo um duro golpe que levou embora parte de seus rendimentos.

Tudo começou quando ele decidiu investir em um aviário. “Eu era muito mão aberta até um dia ter um problema. Eu passei por uma fase muito difícil. Montei uma granja e, quando eu estava comprando ela com um sócio, perguntei: ‘Qual chance de dar errado?’. E me disseram que só se a Sadia quebrar, e então ela quebrou. Já faz 15 anos isso, mas hoje a granja funciona bem”, disse Bruno ao jornalista Leo Dias.

Apesar de ter perdido parte dos rendimentos, Bruno hoje está bem financeiramente, assim com o parceiro Marrone, que inclusive é dono de uma fazenda luxuosa no interior de Goiás que chama a atenção dos fãs nas redes sociais.

Com mais de 35 mil hectares, a fazenda de Marrone fica em Jussara e tem até um lago gigante, onde o sertanejo pratica a pesca esportiva. Ainda há uma quadra de vôlei na propriedade para o lazer - isso sem contar o cultivo de soja.

Bruno surge com os filhos gêmeos

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, apareceu em uma foto rara os filhos gêmeos, Enzo e Duda, de 15 anos, frutos do casamento de longa data com Marianne Rabello. A família curtiu as férias recentes nos parques de diversões de Orlando, na Flórida, e a mamãe coruja registrou o momento nas redes sociais.

Na imagem, o artista apareceu com a esposa e os herdeiros. Inclusive, os gêmeos mostraram o quanto já cresceram e estão cada dia mais lindos. “Não poderíamos ter escolhido um lugar mais apropriado para viver a magia dos 15 anos”, disse Marianne na legenda.