Marieta Severo faz rara aparição com a filha no show do ex-marido, Chico Buarque

Marieta Severo surge sorridente em foto com a filha Silvia Buarque em rara aparição juntas no show do seu ex-marido e pai da herdeira, o cantor Chico Buarque

A atriz Marieta Severo fez uma rara aparição em público com uma de suas filhas, a atriz Silvia Buarque. Discretas com a vida pessoal, as duas abriram uma exceção e foram juntas ao show do cantor Chico Buarque, que é ex-marido de Marieta e pai de Silvia.

Na primeira fila da apresentação musical, as duas posaram lado a lado e sorridentes antes do início do show.

Vale lembrar que Marieta Severo e Chico Buarque foram casados por 33 anos e se separaram em 1999. Juntos, eles tiveram três filhas: Silvia, Helena e Luísa.

Marieta Severo curte noite de show com Silvia Buarque - Foto: Leo Franco / AgNews

Neta de Marieta Severo e Chico Buarque brilha na novela Travessia

Para quem não sabe, a atriz Clara Buarque é neta da atriz Marieta Severo e do cantor Chico Buarque. A jovem é filha de Helena Buarque com Carlinhos Brown. Atualmente, ela interpreta a personagem Bia na novela Travessia, da Globo.

Recentemente, ela contou que a avó é uma inspiração em sua carreira. "Minha avó realmente é uma das pessoas mais importantes da minha vida. É para ela que eu corro quando eu não tô bem, é para ela que eu conto quando eu passei em um teste, quando eu quero ajuda, quando eu quero colo, quando eu quero carinho, eu corro para minha avó. Então realmente é uma relação muito próxima. Ela é minha melhor amiga e ela é meu maior exemplo, como pessoa e como artista", disse ela.