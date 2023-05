Marido de Rita Lee comove ao exibir vídeos após o velório da cantora

Marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho emociona com imagens dos fãs se despedindo da cantora durante o velório em São Paulo

O músico Roberto de Carvalho fez uma homenagem simbólica para a esposa, a cantora Rita Lee (1947-2023), ao se despedir dela. A artista faleceu na segunda-feira, 8, em sua casa e o velório aconteceu na quarta-feira, 10, no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Após a despedida dos fãs, o caixão com o corpo de Rita Lee saiu do local sob o coro dos fãs cantando a música Chega Mais e aplaudindo.

Nas redes sociais, Roberto compartilhou os vídeos do momento especial e emocionou seus seguidores. Tanto que vários amigos famosos deixaram comentários carinhosos.

Mel Lisboa disse: "Quanta coisa, Roberto. Quanta história. Que legado. Rita é luz. Agradeço a ela, agradeço a vcs dois. Obrigada por tanto". Daniella Cicarelli comentou: "Me emocionei ontem com este amor! Lindo demais! Este amor estará para sempre, assim como Rita Lee". E Evandro Mesquita escreveu: "Querido, Roberto, muita luz e força! Rita viverá pra sempre em nossos corações. Sua arte e sua alma estão tatuadas, forever and ever, em nossos corações! Keep the faith".

++ Filhos de Rita Lee agradecem carinho dos fãs após velório da cantora

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto de Carvalho (@roberto_de_carvalho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto de Carvalho (@roberto_de_carvalho)

O casamento duradouro de Rita Lee e Roberto de Carvalho

Rita Lee viveu junto do marido, Roberto de Carvalho, desde 1976. Ela e Roberto, que hoje tem 70 anos, são pais de três filhos, Beto, Antônio e João. Os dois se casaram em 1996, em uma cerimônia civil. Os músicos se conheceram por volta de 1970, e tiveram como cupido Ney Matogrosso.

Em sua autobiografia, a cantora nascida em São Paulo conta que, na época, Roberto de Carvalho, que nasceu no Rio de Janeiro, era guitarrista da banda de Ney e, após um show do cantor, todos saíram para jantar em grupo, então o casal se conheceu e começou a parceria na vida e na música. Juntos, eles já fizeram diversas composições de sucesso.

A lista das canções conta com nomes como Lança Perfume, Saúde, Banho de Espuma, Mutante, Pega Rapaz, Cor de Rosa Choque, Só de Você, Barata Tonta, Chega Mais, Nem Luxo, Nem Lixo, Flagra, Desculpe o Auê, Mania de Você, Caso Sério, Vírus do Amor, Vítima, Amor e Sexo, Alô, Alô, Marciano, Coisas de Casal e muito mais.